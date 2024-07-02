Як згенерувати військово-обліковий документ у "Резерв+": покрокова інструкція
Київ • УНН
Міністерство оборони оголосило, що військовий квиток можна оформити в кілька кліків через додаток "Резерв+", уникаючи черг, і надало покрокову інструкцію для цього процесу.
Військово-обліковий документ можна за кілька кліків згенерувати у застосунку Резерв+, щоб не стояти у чергах. Про це повідомили у Міноборони і оприлюднили покрокову інструкцію, передає УНН.
"Потрібна копія військово-облікового документа, але немає часу стояти у черзі до ЦНАПу чи ТЦК? Її можна за кілька кліків згенерувати у застосунку Резерв+", - наголошують у Міноборони.
Крім того, у відомстві підготували покрокову інструкцію.
У Міноборони нагадали, що з 18 червня військово-обліковий документ у Резерв+ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.
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"... його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі", - резюмували у відомстві.