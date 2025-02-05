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Работники теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами смогут получить право на бронирование - решение СНБО

Работники теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами смогут получить право на бронирование - решение СНБО

Киев  •  УНН

 • 3266 просмотра

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СНБО поручил Кабмину ввести возможность бронирования для работников теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами. Бронирование будет ограничено до 75% от общего количества военнообязанных работников.

Совет национальной безопасности и обороны дал поручение Кабинету министров ввести возможность бронирования для работников теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами. Об этом говорится в указе СНБО №69/2025, подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Согласно указу, СНБО поручил Кабмину безотлагательно внести в постановление в постановление №76 "Некоторые вопросы реализации положений закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации" изменения, по которым ввести возможность бронирования на период действия военного положения военнообязанных работников теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами в объемах не более 75% от общего количества военнообязанных работников таких компаний.

Напомним

В Украине право на 100% бронирование от мобилизации получили все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры САП.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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