Работники теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами смогут получить право на бронирование - решение СНБО

Совет национальной безопасности и обороны дал поручение Кабинету министров ввести возможность бронирования для работников теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами. Об этом говорится в указе СНБО №69/2025, подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Согласно указу, СНБО поручил Кабмину безотлагательно внести в постановление в постановление №76 "Некоторые вопросы реализации положений закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации" изменения, по которым ввести возможность бронирования на период действия военного положения военнообязанных работников теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами в объемах не более 75% от общего количества военнообязанных работников таких компаний.

Напомним

В Украине право на 100% бронирование от мобилизации получили все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры САП.