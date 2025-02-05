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Працівники теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами зможуть отримати право на бронювання - рішення РНБО

Київ • УНН

 • 49832 перегляди

РНБО доручила Кабміну запровадити можливість бронювання для працівників теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами. Бронювання буде обмежено до 75% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників.

Рада національної безпеки і оборони дала доручення Кабінету міністрів запровадити можливість бронювання для працівників теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами. Про це йдеться в указі РНБО №69/2025, підписаний Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Відповідно до указу, РНБО доручило Кабміну невідкладно внести до постанови до постанови №76 "Деякі питання реалізації положень закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зміни, за якими запровадити можливість бронювання на період дії воєнного стану військовозобов'язаних працівників теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами в обсягах не більше 75% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників таких компаній.

Нагадаємо

В Україні право на 100% бронювання від мобілізації отримали всі медичні працівники державних та комунальних закладів, а також прокурори САП.

Павло Башинський

Павло Башинський

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