Медики та прокурори САП отримали 100% право на бронь – постанова Кабміну

В Україні право на 100% бронювання від мобілізації отримали всі медичні працівники державних та комунальних закладів, а також прокурори САП.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 14 січня 2025 року №36, передає УНН.

Таким чином, серед числа працівників, яких бронюють на 100% включили, медиків.Так, згідно із змінами до числа працівників, яких бронюють на 100% внесені:

медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи;

які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше медичні установи могли бронювати лише 50% військовозобов’язаних працівників.

Критичні підприємства зможуть подати заяви на бронювання без 72-годинного очікування - Федоров

Доповнення

З 1 грудня бронювання військовозобов'язаних можливе лише через портал "Дія" за новими критеріями. Підприємства мають відповідати вимогам щодо зарплати від 20 тис. грн та підтвердити критичність до 28 лютого 2025 року.

10 січня Кабінет міністрів дозволив бронювати працівників, які ведуть аварійно-відновлювальні роботи газорозподільних систем у складі аварійних бригад та обслуговують безаварійну експлуатацію систем газопостачання.