Уряд надав можливість бронювати газовиків
Київ • УНН
Кабмін дозволив бронювати працівників аварійних бригад газорозподільних систем. Для них скасували вимоги щодо рівня щомісячної заробітної плати при бронюванні.
Кабінет міністрів дозволив бронювати працівників, які ведуть аварійно-відновлювальні роботи газорозподільних систем у складі аварійних бригад та обслуговують безаварійну експлуатацію систем газопостачання.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Деталі
Передбачено незастосування вимог щодо рівня щомісячної заробітної плати до військовозобов’язаних працівників операторів газорозподільних систем,визначених наказом таких операторів, які виконують аварійно-відновлювальні роботи газорозподільних систем у складі аварійних бригад, здійснюють запобіжні заходи для безаварійної експлуатації систем газопостачання, які визначені Міненерго критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період
Він зазначив, що уряд уточнив критерії щодо розміру нарахованої середньої заробітної плати застрахованих осіб - працівників операторів газорозподільних систем та передбачив незастосування до таких юридичних осіб вимог щодо двох обов’язкових критеріїв.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні під час години запитань до уряду у парламенті заявляв, що Кабмін збирається врегулювати питання бронювання від мобілізації ремонтних бригад операторів газорозподільних мереж.
Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою відніс релігійні організації до критично важливих підприємств та дозволив бронювати священнослужителів за заявою Державної служби з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).