Кабмін врегулює питання бронювання ремонтних бригад облгазів - Шмигаль
Київ • УНН
Кабмін планує врегулювати питання бронювання ремонтних бригад операторів газорозподільних мереж від мобілізації. Рішення буде реалізовано 10 січня, повідомив прем'єр-міністр Шмигаль.
Кабінет міністрів у п’ятницю, 10 січня, збирається врегулювати питання бронювання від мобілізації ремонтних бригад операторів газорозподільних мереж. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у парламенті у п'ятницю, передає УНН.
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"У нас газовики заброньовані. Сьогодні внесено відповідне рішення, уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів. То це рішення урядом було прийнято ще минулого тижня, сьогодні буде зреалізовано. Тому тут не бачу ніяких взагалі пересторог, у цьому напрямку", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо
В Україні 28 лютого закінчується термін бронювання у всіх військовозобовʼязаних. Чинним законодавством не передбачено механізму, який дозволить почекати, поки працівника перебронюють.