Кабмин урегулирует вопрос бронирования ремонтных бригад облгазов - Шмыгаль
Киев • УНН
Кабмин планирует урегулировать вопрос бронирования ремонтных бригад операторов газораспределительных сетей от мобилизации. Решение будет реализовано 10 января, сообщил премьер-министр Шмыгаль.
Кабинет министров в пятницу, 10 января, собирается урегулировать вопрос бронирования от мобилизации ремонтных бригад операторов газораспределительных сетей. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, передает УНН.
Детали
«У нас газовики забронированы. Сегодня внесено соответствующее решение, правительство отдельно сверх нормы бронирует ремонтные бригады облгазов. Это решение правительством было принято еще на прошлой неделе, сегодня будет реализовано. Поэтому здесь не вижу никаких вообще предостережений, в этом направлении», - сказал Шмыгаль.
Напомним,
В Украине 28 февраля заканчивается срок бронирования у всех военнообязанных. Действующим законодательством не предусмотрен механизм, который позволит подождать, пока работника перебронируют.