Правительство предоставило возможность бронировать газовиков

Кабинет министров разрешил бронировать работников, которые ведут аварийно-восстановительные работы газораспределительных систем в составе аварийных бригад и обслуживают безаварийную эксплуатацию систем газоснабжения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Предусмотрено неприменение требований по уровню ежемесячной заработной платы к военнообязанным работникам операторов газораспределительных систем, определенных приказом таких операторов, которые выполняют аварийно-восстановительные работы газораспределительных систем в составе аварийных бригад, осуществляют меры для безаварийной эксплуатации систем газоснабжения, которые определены Минэнерго критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период