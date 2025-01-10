Правительство предоставило возможность бронировать газовиков

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Кабмин разрешил бронировать работников аварийных бригад газораспределительных систем. Для них отменили требования по уровню ежемесячной заработной платы при бронировании.

Кабинет министров разрешил бронировать работников, которые ведут аварийно-восстановительные работы газораспределительных систем в составе аварийных бригад и обслуживают безаварийную эксплуатацию систем газоснабжения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Предусмотрено неприменение требований по уровню ежемесячной заработной платы к военнообязанным работникам операторов газораспределительных систем, определенных приказом таких операторов, которые выполняют аварийно-восстановительные работы газораспределительных систем в составе аварийных бригад, осуществляют меры для безаварийной эксплуатации систем газоснабжения, которые определены Минэнерго критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период

- сообщил Мельничук. 

Он отметил, что правительство уточнило критерии относительно размера начисленной средней заработной платы застрахованных лиц - работников операторов газораспределительных систем и предусмотрело неприменение к таким юридическим лицам требований по двум обязательным критериям.

Напомним,

Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня во время часа вопросов к правительству в парламенте заявлял, что Кабмин собирается урегулировать вопрос бронирования от мобилизации ремонтных бригад операторов газораспределительных сетей.

Кабинет министров принял постановление, которым отнес религиозные организации к критически важным предприятиям и разрешил бронировать священнослужителей по заявлению Государственной службы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС).

Павел Башинский

Павел Башинский

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