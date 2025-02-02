Медики и прокуроры САП получили 100% право на бронь - постановление Кабмина
Киев • УНН
Правительство предоставило право на полное бронирование от мобилизации медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений. Также 100% бронь получили прокуроры САП.
В Украине право на 100% бронирование от мобилизации получили все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры САП.
Об этом говорится в постановлении Кабмина от 14 января 2025 года №36, передает УНН.
Таким образом, среди числа работников, которых бронируют на 100% включили, медиков.Так, согласно изменениям в число работников, которых бронируют на 100% внесены:
- медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центров крови, для которых работа в соответствующих заведениях является основным местом работы;
- которые занимают должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Ранее медицинские учреждения могли бронировать только 50% военнообязанных работников.
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Дополнение
С 1 декабря бронирование военнообязанных возможно только через портал «Дія» по новым критериям. Предприятия должны соответствовать требованиям по зарплате от 20 тыс. грн и подтвердить критичность до 28 февраля 2025 года.
10 января Кабинет министров разрешил бронировать работников, которые ведут аварийно-восстановительные работы газораспределительных систем в составе аварийных бригад и обслуживают безаварийную эксплуатацию систем газоснабжения.