Медики и прокуроры САП получили 100% право на бронь - постановление Кабмина

ukenru
Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 102480 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 133845 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 177095 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 157349 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 146793 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 132685 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 121767 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 114263 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 124033 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133907 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая

Президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая

2 февраля, 00:38 • 76591 просмотра
Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным" - Зеленский

Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным" - Зеленский

2 февраля, 02:22 • 66629 просмотра
рф создала беспилотник, способный поражать морские дроны ВСУ - ISW

рф создала беспилотник, способный поражать морские дроны ВСУ - ISW

2 февраля, 03:38 • 33916 просмотра
Еще плюс 1320 оккупантов, 6 танков и 45 артиллерийских систем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1320 оккупантов, 6 танков и 45 артиллерийских систем: Генштаб обновил данные о потерях врага

05:43 • 60771 просмотра
Зеленский назвал самые "дешевые" гарантии безопасности для Украины от союзников

Зеленский назвал самые "дешевые" гарантии безопасности для Украины от союзников

06:20 • 54266 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 146729 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 152353 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 174541 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 190457 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 295611 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

1 февраля, 12:50 • 107702 просмотра
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

31 января, 18:24 • 177095 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

31 января, 14:22 • 123457 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 136291 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 138811 просмотра
Актуальное
Медики и прокуроры САП получили 100% право на бронь - постановление Кабмина

Медики и прокуроры САП получили 100% право на бронь - постановление Кабмина

Киев  •  УНН

 • 6849 просмотра

Read in English

Правительство предоставило право на полное бронирование от мобилизации медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений. Также 100% бронь получили прокуроры САП.

В Украине право на 100% бронирование от мобилизации получили все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры САП.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 14 января 2025 года №36, передает УНН.

Таким образом, среди числа работников, которых бронируют на 100% включили, медиков.Так, согласно изменениям в число работников, которых бронируют на 100%  внесены:

  • медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центров крови, для которых работа в соответствующих заведениях является основным местом работы;
  • которые занимают должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее медицинские учреждения могли бронировать только 50% военнообязанных работников.

Критические предприятия смогут подать заявления на бронирование без 72-часового ожидания - Федоров14.01.25, 19:30 • 33844 просмотра

 Дополнение

С 1 декабря бронирование военнообязанных возможно только через портал «Дія» по новым критериям. Предприятия должны соответствовать требованиям по зарплате от 20 тыс. грн и подтвердить критичность до 28 февраля 2025 года.

10 января Кабинет министров разрешил бронировать работников, которые ведут аварийно-восстановительные работы газораспределительных систем в составе аварийных бригад и обслуживают безаварийную эксплуатацию систем газоснабжения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы