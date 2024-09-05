Зеленський про мобілізацію: йде згідно з планом й розрахунками
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що мобілізація в Україні відбувається згідно з планом Головнокомандування та Генштабу. За два місяці після посилення мобілізації майже 5 млн українців оновили військово-облікові дані.
В Україні мобілізація йде згідно з планом й розрахунків Главкому й Генерального штабу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає кореспондент УНН.
Мобілізація йде згідно з планом й розрахунків Главкому й Генерального штабу. Сьогодні - це йде чітко за планом
Доповнення
В кінці травня цього року Зеленський заявляв, що в Україні мобілізація як йшла, так і йде. Проте після закону про її посилення вона збільшилася.
18 травня, закон про посилення мобілізації набрав чинності.
За два місяці, з 18 травня по 16 липня 2024 року, 4 690 496 військовозобов'язаних українців оновили свої військово-облікові дані відповідно до вимог законодавства: 3 028 066 - через мобільний додаток "Резерв+", 1 152 227 - через центри надання адміністративних послуг та 510 203 - через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.