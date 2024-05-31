Після закону про посилення, мобілізація збільшилася - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що після вступу в силу закону про посилення мобілізації в Україні вона зросла.
Президент Володимир Зеленсьий заявив, що в Україні мобілізація як йшла, так і йде. Проте після закону про її посилення вона збільшилася. Про це він сказав під час пресконференція учасників третього саміту Україна - Північна Європа, передає кореспондент УНН.
Щодо мобілізації. Хочу, щоб ви зрозуміли деталі…Мобілізація у нас не закінчувалася, під час війни мобілізація обов’язкова. Закон який проголосував парламент України дозволяв деякі зміни до старого закону про мобілізацію…Сьогодні реєстрація повинна бути обов’язковою, чоловіків, які мобілізаційного віку...Мобілізація як йшла, так і йде. Правда скажу вам відкрито вона після цього закону, якщо чесно збільшилася,
Доповнення
18 травня, закон про посилення мобілізації набрав чинності.
710 тисяч українців знято з безпідставного "розшуку" завдяки застосунку "Резерв+". Щоб побачити свій оновлений статус необхідно у додатку повторно авторизуватись.
Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомляла, що у мобільному застосунку Резерв+ станом на 30 травня оновили військово-облікові дані 1,3 млн військовозобовʼязаних.