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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После закона об усилении, мобилизация увеличилась - Зеленский

После закона об усилении, мобилизация увеличилась - Зеленский

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 12:31  •  13955 просмотра

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Президент Владимир Зеленский заявил, что после вступления в силу закона об усилении мобилизации в Украине, она выросла.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине мобилизация как шла, так и идет. Однако после закона о ее усилении она увеличилась. Об этом он сказал во время пресс - конференции участников третьего саммита Украина-Северная Европа, передает Корреспондент УНН.

По мобилизации. Хочу, чтобы вы поняли детали...мобилизация у нас не заканчивалась, во время войны мобилизация обязательна. Закон проголосовавший парламент Украины разрешал некоторые изменения в старый закон о мобилизации ... сегодня регистрация должна быть обязательной, мужчин, которые мобилизационного возраста...Мобилизация как шла, так и идет. Правда скажу вам открыто она после этого закона, если честно увеличилась,

- сказал Зеленский.

Дополнение

18 мая, закон об усилении мобилизации вступил в силу.

710 тысяч украинцев сняты с безосновательного "розыска" благодаря приложению "Резерв+". Чтобы увидеть свой обновленный статус необходимо в приложении повторно авторизоваться.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщала, что в мобильном приложении Резерв+ по состоянию на 30 мая обновили военно-учетные данные 1,3 млн военнообязанных.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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