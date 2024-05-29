"Резерв+" з безпідставного "розшуку" зняли 710 тисяч українців
Київ • УНН
710 000 громадян України були позбавлені необґрунтованого статусу "розшукуваних" завдяки додатку "Резерв+"
710 тисяч українців знято з безпідставного "розшуку" завдяки застосунку "Резерв+". щоб побачити свій оновлений статус необхідно у додатку повторно авторизуватись. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає УНН.
710 000 громадян знято з безпідставного "розшуку"! Застосунок Резерв+ допоміг вирішити цю проблему. Радимо авторизуватись у застосунку повторно, щоб побачити свій оновлений статус
Вона розповіла, що застосунок "Резерв+" звернув нашу увагу на прогалини у реєстрі Оберіг. Одна з них — статус "в розшуку", який безпідставно відображався у 710 000 громадян.
Чому громадяни мали такий статус
Заступниця міністра розповіла що якщо людина порушувала правила військового обліку — наприклад, ігнорувала "повістки", ТЦК зверталось до Національній поліції. Але фактично кількість таких звернень становить близько 25%, вказала Черногоренко.
Згідно з законодавством такий "розшук" мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін — 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення.
"Так, статус "в розшуку", безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно", - розповіла Черногоренко.
Також вона вказала, що Якщо вас зняли з "розшуку", до ТЦК звертатись не потрібно, вказала Черногоренко.
Повістки через застосунок Резерв+ не розсилаються – Міноборони28.05.24, 18:11 • 20902 перегляди