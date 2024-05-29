"Резерв+" с безосновательного "розыска" сняли 710 тысяч украинцев

710 тысяч украинцев сняты с безосновательного "розыска" благодаря приложению "Резерв+". Чтобы увидеть свой обновленный статус необходимо в приложении повторно авторизоваться. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.

710 000 граждан сняты с безосновательного "розыска"! Приложение Резерв + помог решить эту проблему. Советуем авторизоваться в приложении повторно, чтобы увидеть свой обновленный статус - написала Черногоренко в Facebook.

Она рассказала, что приложение "Резерв+" обратило наше внимание на пробелы в реестре оберег. Одна из них-статус "в розыске", который безосновательно отображался у 710 000 граждан.

Почему граждане имели такой статус

Заместитель министра рассказала, что если человек нарушал правила воинского учета — например, игнорировал "повестки", ТЦК обращалось в Национальную полицию. Но фактически количество таких обращений составляет около 25%, указала Черногоренко.

Согласно законодательству такой "розыск" имел свои сроки. Ведь до 19 мая административное взыскание могло быть наложено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил воинского учета. Сейчас этот срок-3 месяца со дня обнаружения, но не позднее одного года со дня совершения.

"Да, статус "в розыске", безосновательно получили многие военнослужащие, данные которых не были оцифрованы своевременно", - рассказала Черногоренко.

Также она указала, что если вас сняли с "розыска", в ТЦК обращаться не нужно, указала Черногоренко.

Повестки через приложение Резерв+ не рассылаются - Минобороны