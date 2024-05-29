"Резерв+" с безосновательного "розыска" сняли 710 тысяч украинцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  64673 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  87939 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  82949 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  102656 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101473 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  124816 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120041 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118374 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111207 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

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28 мая 2024, 07:13  •  174083 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  173283 просмотра

"Резерв+" с безосновательного "розыска" сняли 710 тысяч украинцев

710 000 граждан Украины были лишены необоснованного статуса "разыскиваемых" благодаря приложению "Резерв+".

Общество •   •  4082 просмотра
"Резерв+" с безосновательного "розыска" сняли 710 тысяч украинцев

За пять месяцев в Украине зарегистрировали более 34 тысяч пожаров - ГСЧС

С начала 2024 года в Украине было зарегистрировано 34 210 пожаров, в результате которых 680 человек погибли и 705 получили ранения. Также зафиксировано более 15 000 пожаров в экосистемах на площади почти 12 000 гектаров, часть из которых произошли из-за российских обстрелов.

Война •   •  3876 просмотра
За пять месяцев в Украине зарегистрировали более 34 тысяч пожаров - ГСЧС

Антикоррупционер о результатах проверки укреплений на Киевщине: за последние месяцы построили больше, чем за предыдущие два года

В Киевской области активно ведется строительство фортификационных сооружений ускоренными темпами, причем за последние три месяца подрядчиками было построено больше укреплений, чем военные построили за предыдущие два года.

Война •   •  4628 просмотра
Антикоррупционер о результатах проверки укреплений на Киевщине: за последние месяцы построили больше, чем за предыдущие два года

Литва выделяет 5 миллионов евро на реконструкцию школ и детсадов в Украине

Литва выделяет 5 миллионов евро на реконструкцию разрушенных школ и детских садов в Украине, включая обустройство бомбоубежищ.

Война •   •  4272 просмотра
Литва выделяет 5 миллионов евро на реконструкцию школ и детсадов в Украине

россия хочет ввести налог для "состоятельных", ведь расходы на войну в Украине растут - СМИ

россия планирует повысить корпоративный подоходный налог с 20% до 25%, а подоходный налог с физических лиц для лиц с высоким доходом с 15% до 22%, начиная с 2025 года, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный войной в Украине.

Экономика •   •  4048 просмотра
россия хочет ввести налог для "состоятельных", ведь расходы на войну в Украине растут - СМИ

Табак для кальянов на более чем миллион гривен: жителю Киевской области сообщили о подозрении в незаконной торговле

Табак для кальянов на более чем миллион гривен: жителю Киевской области сообщили о подозрении в незаконной торговле.

Криминал и ЧП •   •  4295 просмотра
Табак для кальянов на более чем миллион гривен: жителю Киевской области сообщили о подозрении в незаконной торговле

Пересыхание Днестровского водохранилища: Укргидроэнерго уверяет, что ситуация стабилизировалась

По состоянию на 28 мая уровень воды в верховьях Днестровского гидроузла не является критическим, и ситуация стабилизировалась.

Общество •   •  5196 просмотра
Пересыхание Днестровского водохранилища: Укргидроэнерго уверяет, что ситуация стабилизировалась

россияне утром обстреляли инфраструктуру Середино-Буды в Сумской области, есть раненый

62-летний мужчина был ранен и госпитализирован после того, как 29 мая 2024 года российские войска обстреляли пограничный район Сумской области Украины.

Война •   •  4848 просмотра
россияне утром обстреляли инфраструктуру Середино-Буды в Сумской области, есть раненый

73% купленных украинцами автомобилей с начала этого года-подержанные

В первом квартале 2024 года 73% из 86,3 тыс. автомобилей, импортированных в Украину, были подержанными легковыми автомобилями, в то время как 27% были новыми.

Экономика •   •  4825 просмотра
73% купленных украинцами автомобилей с начала этого года-подержанные

В августе в прокат выйдет новый украинский горор "Конотопская ведьма"

Новый украинский фильм ужасов "Конотопская ведьма" о жестокой мести ведьмы оккупантам, убившим ее возлюбленного, выйдет в прокат 22 августа, ко Дню Независимости.

Культура •   •  3765 просмотра
В августе в прокат выйдет новый украинский горор "Конотопская ведьма"