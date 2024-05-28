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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повестки через приложение Резерв+ не рассылаются - Минобороны

Повестки через приложение Резерв+ не рассылаются - Минобороны

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 15:11  •  1969 просмотра

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В Минобороны уточнили, что повестки нельзя получить через приложение «Резерв+», поскольку соответствующего законодательного решения для этого функционала пока нет.

Получить повестку через Резерв+ нельзя, ведь соответствующего законодательного решения нет. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас работы по такому функционалу не ведется, потому что нет законодательного решения на любом уровне. Повестки через приложение Резерв+ не рассылаются и пока не планируется

- отметила Черногоренко.

Напомним,

Министерство обороны предоставило ответы на часто задаваемые вопросы о приложении «Резерв+»: кому нужно его устанавливать, нужно ли посещать военные комиссариаты после обновления данных, как исправить неверные данные из реестра «Оберіг», что делать, если вас обозначили как «разыскиваемого», и почему некоторые пользователи не могут войти в приложение.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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