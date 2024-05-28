Повестки через приложение Резерв+ не рассылаются - Минобороны
Киев • УНН
В Минобороны уточнили, что повестки нельзя получить через приложение «Резерв+», поскольку соответствующего законодательного решения для этого функционала пока нет.
Получить повестку через Резерв+ нельзя, ведь соответствующего законодательного решения нет. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.
Сейчас работы по такому функционалу не ведется, потому что нет законодательного решения на любом уровне. Повестки через приложение Резерв+ не рассылаются и пока не планируется
Напомним,
Министерство обороны предоставило ответы на часто задаваемые вопросы о приложении «Резерв+»: кому нужно его устанавливать, нужно ли посещать военные комиссариаты после обновления данных, как исправить неверные данные из реестра «Оберіг», что делать, если вас обозначили как «разыскиваемого», и почему некоторые пользователи не могут войти в приложение.
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