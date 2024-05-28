Повістки через застосунок Резерв+ не розсилаються – Міноборони
Київ • УНН
У Міноборони уточнили, що повістки не можна отримати через додаток "Резерв+", оскільки відповідного законодавчого рішення для цього функціоналу поки що немає.
Отримати повістку через Резерв+ не можна, адже відповідного законодавчого рішення немає. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у ефірі телемарафону, передає УНН.
Наразі роботи по такому функціоналу не ведеться, тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Повістки через застосунок Резерв+ не розсилаються і поки що не планується
Нагадаємо
Міністерство оборони надало відповіді на поширені запитання про додаток "Резерв+": кому потрібно його встановлювати, чи потрібно відвідувати військові комісаріати після оновлення даних, як виправити невірні дані з реєстру "Оберіг", що робити, якщо вас позначили як "розшукуваного", і чому деякі користувачі не можуть увійти в додаток.