Що робити військовим та як позбутись статусу "у розшуку": у Міноборони відповіли на найпоширеніші питання щодо "Резерв+"
Київ • УНН
Міністерство оборони надало відповіді на поширені запитання про додаток "Резерв+": кому потрібно його встановлювати, чи потрібно відвідувати військові комісаріати після оновлення даних, як виправити невірні дані з реєстру "Оберіг", що робити, якщо вас позначили як «розшукуваного», і чому деякі користувачі не можуть увійти в додаток.
На тлі високої популярності застосунку "Резерв+" серед українців у Міноборони підготували відповіді на найпоширеніші питання та поради щодо найбільших актуальних проблем. Про це пише УНН з посиланням на інфографіку від Міноборони.
Деталі
Кому потрібно встановлювати "Резерв+"?
Резерв" застосунок для військовозобов'язаних.
Військовослужбовцям та жінкам, що не стоять на військовому обліку, не потрібно завантажувати застосунок та оновлювати дані.
А також громадянам молодше 18 чи старше 60 років. Це створює зайве навантаження на сервери.
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ НЕ ПОТРІБНО ОНОВЛЮВАТИ ДАНІ
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Чи потрібно йти до ТЦК після оновлення даних в "Резерв+"?
Якщо ви оновили дані в застосунку Резерв+, ви виконали відповідну вимогу закону.
Подальша комунікація з центрами комплектування відбувається в звичному режимі.
Що робити, якщо мої дані з реєстру Оберіг неправильні?
Якщо ваші дані з "Оберегу" містять помилки або не актуальні, зверніться, будь ласка, до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку.
Помилки в реєстрі військовозобов'язаних спричинені людським фактором при внесенні інформації операторами ТЦК
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Я "у розшуку", що мені робити?
Якщо в інформації з "Оберегу" вам показується статус "в розшуку", то найкраще рішення - де ви стоїте на обліку.
У Міноборони пояснили, що цей статус присвоюється тим, хто порушив правила військового обліку.
Я військовослужбовець і я "в розшуку", що мені робити?
Це відбувається через помилки внаслідок людського фактора. Ймовірно, ТЦК не оновив дані, коли ви вступили на службу.
Проте команда застосунку "Резерв+" налагоджує взаємодії з іншими реєстрами, щоб усі військовослужбовці були виключені з обліку.
Якщо ви хочете прискорити оновлення інформації щодо себе, будь ласка, зверніться до ТЦК та СП, але це необов'язково
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Чому я не можу авторизуватися в застосунку "Резерв+"?
Застосунок "Резерв+" є найпопулярнішим способом оновлення даних. У десятки разів більше громадян оновлюють дані онлайн, ніж в ТЦК та ЦНАП.
Зараз застосунок працює в тестовому режимі. Команда розробників чує ваші звернення та оперативно усуває всі помилки.
Якщо вам не вдалося авторизуватися в перші дні роботи застосунку - спробуйте пізніше. Оновити дані можна до 16 липня
Нагадаємо
Станом на 22 травня понад 805 000 українців успішно оновили свої військово-облікові дані через додаток "Резерв+".
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