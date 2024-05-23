Що робити військовим та як позбутись статусу "у розшуку": у Міноборони відповіли на найпоширеніші питання щодо "Резерв+"

На тлі високої популярності застосунку "Резерв+" серед українців у Міноборони підготували відповіді на найпоширеніші питання та поради щодо найбільших актуальних проблем. Про це пише УНН з посиланням на інфографіку від Міноборони.

Деталі

Кому потрібно встановлювати "Резерв+"?

Резерв" застосунок для військовозобов'язаних.

Військовослужбовцям та жінкам, що не стоять на військовому обліку, не потрібно завантажувати застосунок та оновлювати дані.

А також громадянам молодше 18 чи старше 60 років. Це створює зайве навантаження на сервери.

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ НЕ ПОТРІБНО ОНОВЛЮВАТИ ДАНІ - наголошують у Міноборони.

Помилковий статус "у розшуку" в додатку "Резерв+": у Міноборони розповіли, що робити

Чи потрібно йти до ТЦК після оновлення даних в "Резерв+"?

Якщо ви оновили дані в застосунку Резерв+, ви виконали відповідну вимогу закону.

Подальша комунікація з центрами комплектування відбувається в звичному режимі.

Що робити, якщо мої дані з реєстру Оберіг неправильні?

Якщо ваші дані з "Оберегу" містять помилки або не актуальні, зверніться, будь ласка, до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку.

Помилки в реєстрі військовозобов'язаних спричинені людським фактором при внесенні інформації операторами ТЦК - пояснили в Міноборони.

Застосунок Резерв+ не несе безпекових ризиків для особистих даних українців – Міноборони

Я "у розшуку", що мені робити?

Якщо в інформації з "Оберегу" вам показується статус "в розшуку", то найкраще рішення - де ви стоїте на обліку.

У Міноборони пояснили, що цей статус присвоюється тим, хто порушив правила військового обліку.

Я військовослужбовець і я "в розшуку", що мені робити?

Це відбувається через помилки внаслідок людського фактора. Ймовірно, ТЦК не оновив дані, коли ви вступили на службу.

Проте команда застосунку "Резерв+" налагоджує взаємодії з іншими реєстрами, щоб усі військовослужбовці були виключені з обліку.

Якщо ви хочете прискорити оновлення інформації щодо себе, будь ласка, зверніться до ТЦК та СП, але це необов'язково - пояснюють в Міноборони.

Прикордонники при перетині кордону не беруть до уваги додаток “Резерв+”, а перевіряють виключно військово-обліковий документ - ДПСУ

Чому я не можу авторизуватися в застосунку "Резерв+"?

Застосунок "Резерв+" є найпопулярнішим способом оновлення даних. У десятки разів більше громадян оновлюють дані онлайн, ніж в ТЦК та ЦНАП.

Зараз застосунок працює в тестовому режимі. Команда розробників чує ваші звернення та оперативно усуває всі помилки.

Якщо вам не вдалося авторизуватися в перші дні роботи застосунку - спробуйте пізніше. Оновити дані можна до 16 липня - підсумовують у Міноборони.

Нагадаємо

Станом на 22 травня понад 805 000 українців успішно оновили свої військово-облікові дані через додаток "Резерв+".

Додаток для військових: у Міноборони розповіли, які функції матиме “Армія+"