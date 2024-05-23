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Що робити військовим та як позбутись статусу "у розшуку": у Міноборони відповіли на найпоширеніші питання щодо "Резерв+"

Що робити військовим та як позбутись статусу "у розшуку": у Міноборони відповіли на найпоширеніші питання щодо "Резерв+"

Київ • УНН

 • 15325 перегляди

Міністерство оборони надало відповіді на поширені запитання про додаток "Резерв+": кому потрібно його встановлювати, чи потрібно відвідувати військові комісаріати після оновлення даних, як виправити невірні дані з реєстру "Оберіг", що робити, якщо вас позначили як «розшукуваного», і чому деякі користувачі не можуть увійти в додаток.

На тлі високої популярності застосунку "Резерв+" серед українців у Міноборони підготували відповіді на найпоширеніші питання та поради щодо найбільших актуальних проблем. Про це пише УНН з посиланням на інфографіку від Міноборони.

Деталі 

Кому потрібно встановлювати "Резерв+"?

Резерв" застосунок для військовозобов'язаних.

Військовослужбовцям та жінкам, що не стоять на військовому обліку, не потрібно  завантажувати застосунок та оновлювати дані.

А також громадянам молодше 18 чи старше 60 років. Це створює зайве навантаження на сервери.

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ  НЕ ПОТРІБНО ОНОВЛЮВАТИ ДАНІ 

- наголошують у Міноборони. 
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Помилковий статус "у розшуку" в додатку "Резерв+": у Міноборони розповіли, що робити20.05.24, 17:22 • 22094 перегляди

Чи потрібно йти до ТЦК після оновлення даних  в "Резерв+"?

Якщо ви оновили дані в застосунку Резерв+,  ви виконали відповідну вимогу закону.

Подальша комунікація  з центрами комплектування відбувається в звичному режимі.

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Що робити, якщо мої дані  з реєстру Оберіг неправильні?

Якщо ваші дані з "Оберегу" містять помилки або не актуальні, зверніться, будь ласка, до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку.

Помилки в реєстрі військовозобов'язаних спричинені людським фактором при внесенні інформації операторами ТЦК 

 - пояснили в Міноборони. 
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Застосунок Резерв+ не несе безпекових ризиків для особистих даних українців – Міноборони20.05.24, 16:59 • 18201 перегляд

Я "у розшуку", що мені робити?

Якщо в інформації  з "Оберегу" вам показується статус "в розшуку", то найкраще рішення - де ви стоїте на обліку.

У Міноборони пояснили, що цей статус присвоюється тим, хто порушив правила військового обліку.

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Я військовослужбовець і  я "в розшуку", що мені робити?

Це відбувається через помилки внаслідок людського фактора. Ймовірно, ТЦК не оновив дані, коли ви вступили на службу.

Проте команда застосунку "Резерв+" налагоджує взаємодії з іншими реєстрами, щоб усі військовослужбовці були виключені з обліку.

Якщо ви хочете прискорити оновлення інформації щодо себе, будь ласка, зверніться до ТЦК та СП, але це необов'язково

- пояснюють в Міноборони.
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Прикордонники при перетині кордону не беруть до уваги додаток “Резерв+”, а перевіряють виключно військово-обліковий документ - ДПСУ23.05.24, 09:02 • 14119 переглядiв

Чому я не можу авторизуватися в застосунку "Резерв+"?

Застосунок "Резерв+" є найпопулярнішим способом оновлення даних. У десятки разів більше громадян оновлюють дані онлайн, ніж в ТЦК та ЦНАП.

Зараз застосунок працює в тестовому режимі. Команда розробників чує ваші звернення та оперативно усуває всі помилки.

Якщо вам не вдалося  авторизуватися в перші дні роботи застосунку - спробуйте пізніше. Оновити дані можна до 16 липня

- підсумовують у Міноборони. 
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Нагадаємо

Станом на 22 травня понад 805 000 українців успішно оновили свої військово-облікові дані через додаток "Резерв+". 

Додаток для військових: у Міноборони розповіли, які функції матиме “Армія+"20.05.24, 19:24 • 21605 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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