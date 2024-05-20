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Додаток для військових: у Міноборони розповіли, які функції матиме “Армія+"

Додаток для військових: у Міноборони розповіли, які функції матиме “Армія+"

Київ • УНН

 • 21605 перегляди

Додаток для військових "Армія+" включатиме військовий квиток та електронні звіти, щоб зменшити паперовий документообіг та забезпечити зручний зворотній зв'язок, а повний запуск заплановано на початок липня.

Додаток "Армія +" для військових включатиме військове ID та електронні рапорти. Цифрові рапорти зменшать паперове навантаження та забезпечать зручний зворотний зв'язок. Повний запуск додатку планується на початок липня. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у ефірі телемарафону, передає УНН.

Армія +" – це стосунок для військовослужбовців. Перші дві головні функції, які ми будемо робити доступними, – це військове ID, Це фактично посвідчення військового військовослужбовця. І друга функція, це дуже важлива функція - це електронні рапорти

- розповідає Чернигоренко.

За її словами, більшість дій військовослужбовців пов'язана з написанням рапортів, що створює значне паперове навантаження. Міноборони прагне зробити цей процес цифровим та зручним: обрати готовий рапорт у додатку, підписати його за допомогою цифрового підпису, надіслати командиру та отримати затвердження або відмову, але з певних причин.

Командир має пояснити, чому саме таке причина і це дуже крута культура зворотнього зв’язку. Тепер буде така "моральна відповідальність" за те, що будуть певні причини з реакції на ті чи інші рапорти

- заявила заступниця міністра оборони.

Вона зазначила, що завдяки електронним рапортам Міноборони зможуть вирішити багато питань, з якими стикаються військовослужбовці, забезпечивши зручний функціонал у додатку.

Вже на початку липня ми хотіли би і плануємо запуститися в повний продукт

- додала Чернигоренко.

Нагадаємо

До кінця червня Міністерство оборони планує перевести взаємодію з військово-лікарськими комісіями у цифровий формат, що дозволить отримувати направлення через додаток без відвідування комісій.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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