Приложение для военных: в Минобороны рассказали, какие функции будет иметь "Армия+"

Приложение "Армия +" для военных будет включать военное ID и электронные рапорты. Цифровые рапорты уменьшат бумажную нагрузку и обеспечат удобную обратную связь. Полный запуск приложения планируется на начало июля. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Армия +" - это отношение для военнослужащих. Первые две главные функции, которые мы будем делать доступными, - это военное ID, это фактически удостоверение военного военнослужащего. И вторая функция, это очень важная функция - это электронные рапорты - рассказывает Черногоренко.

По ее словам, большинство действий военнослужащих связано с написанием рапортов, что создает значительную бумажную нагрузку. Минобороны стремится сделать этот процесс цифровым и удобным: выбрать готовый рапорт в приложении, подписать его с помощью цифровой подписи, отправить командиру и получить утверждение или отказ, но по определенным причинам.

Командир должен объяснить, почему именно такая причина и это очень крутая культура обратной связи. Теперь будет такая "моральная ответственность" за то, что будут определенные причины по реакции на те или иные рапорты - заявила заместитель министра обороны.

Она отметила, что благодаря электронным рапортам Минобороны смогут решить многие вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие, обеспечив удобный функционал в приложении.

Уже в начале июля мы хотели бы и планируем запуститься в полный продукт - добавила Черногоренко.

Напомним

До конца июня Министерство обороны планирует перевести взаимодействие с военно-врачебными комиссиями в цифровой формат, что позволит одержать направления через приложение без посещения комиссий.