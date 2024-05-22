Міноборони: понад 800 тис. українців оновили військові дані через додаток "Резерв+"
Київ • УНН
Понад 805 000 українців успішно оновили свої військово-облікові дані через додаток «Резерв+», повідомили у Міністерстві оборони України.
У Міністерстві оборони України заявили про 805 000 успішних оновлень даних через застосунок Резерв+, передає УНН.
Станом на зараз: 805 000 успішних оновлень даних через застосунок Резерв+
Додамо
Раніше у Міноборони повідомили про понад мільйон українців успішно авторизувалась у додатку "Резерв+", який дозволяє оновити військово-облікові дані.
Нагадаємо
Громадяни, які помилково були позначені як "розшукувані" в додатку "Резерв+", можуть звернутися до технічної підтримки для виправлення даних, і незабаром цей процес буде автоматизовано без необхідності відвідування військових комісаріатів.