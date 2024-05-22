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Міноборони: понад 800 тис. українців оновили військові дані через додаток "Резерв+"

Київ • УНН

 • 22629 перегляди

Понад 805 000 українців успішно оновили свої військово-облікові дані через додаток «Резерв+», повідомили у Міністерстві оборони України.

У Міністерстві оборони України заявили про 805 000 успішних оновлень даних через застосунок Резерв+, передає УНН.

Станом на зараз: 805 000 успішних оновлень даних через застосунок Резерв+ 

- повідомили у Міноборони.

Додамо

Раніше у Міноборони повідомили про понад мільйон українців успішно авторизувалась у додатку "Резерв+", який дозволяє оновити військово-облікові дані.

Нагадаємо

Громадяни, які помилково були позначені як "розшукувані" в додатку "Резерв+", можуть звернутися до технічної підтримки для виправлення даних, і незабаром цей процес буде автоматизовано без необхідності відвідування військових комісаріатів.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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