Минобороны: более 800 тыс. украинцев обновили военные данные через приложение "Резерв+"

В Министерстве обороны Украины заявили о 805 000 успешных обновлений данных через приложение Резерв+, передает УНН.

По состоянию на сейчас: 805 000 успешных обновлений данных через приложение Резерв+ - сообщили в Минобороны.

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Ранее в Минобороны сообщили о более миллионе украинцев, которые успешно авторизовались в приложении "Резерв+", которое позволяет обновить военно-учетные данные.

Напомним

Граждане, которые ошибочно были обозначены как "разыскиваемые" в приложении "Резерв+", могут обратиться в техническую поддержку для исправления данных, и вскоре этот процесс будет автоматизирован без необходимости посещения военных комиссариатов.