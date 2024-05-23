Прикордонники при перетині кордону не беруть до уваги додаток “Резерв+”, а перевіряють виключно військово-обліковий документ - ДПСУ

Прикордонники при перетині кордону чоловіками не беруть до уваги додаток "Резерв+" , а перевіряють виключно військово-обліковий документ з відповідними відмітками. Про це в ефірі телемарафону у четвер заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

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На кордоні наші співробітники не беруть до уваги цей додаток (Резерв+ - ред.). Ми перевіряємо виключно паперовий документ - військово-обліковий документ з відповідними відмітками у тих осіб у кого ми зараз додатково почали перевіряти наявність цього документу. Ще з березня між ДПСУ та Міноборони налагоджена інформаційна взаємодія між базами даних. Це фактично бази даних нашого відомства і системи "Оберіг", де за необхідності, як додатковий інструмент, прикордонники можуть його використати, щоб перевірити, чи не використовує людина підроблені документи, перевіривши інформацію про цю особу саме в системі "Оберіг