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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
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Пограничники при пересечении границы не принимают во внимание приложение "Резерв+", а проверяют исключительно военно-учетный документ - ГПСУ
Пограничники не учитывают приложение "Резерв+" при пересечении границы, а лишь проверяют военный билет с соответствующими отметками для военнообязанных мужчин, сообщил представитель Государственной пограничной службы.
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Несмотря на продолжающуюся войну, Украина активно ищет прямые иностранные инвестиции для восстановления и развития экономики, но иностранные инвесторы остаются осторожными из-за рисков, связанных с коррупцией и незащищенностью их средств.
В Харьковской области из-за вражеских обстрелов за сутки 20 пострадавших
Российские войска обстреляли Харьков и по меньшей мере два района Харьковской области, ранив 20 человек и повредив жилые дома, предприятия, транспортные средства и инфраструктуру.
В Мексике на предвыборном митинге обвалилась сцена: 5 погибших, 50 раненых
По меньшей мере 5 человек погибли и 50 получили ранения, когда во время предвыборного митинга кандидата в президенты Мексики Хорхе Альвареса Майнеса из-за сильного ветра обвалилась сцена.
Армия рф с ночи обстреляла три громады Сумской области: зафиксировано 16 взрывов
россияне обстреляли из минометов приграничные районы и населенные пункты Сумской области Украины, зафиксировано 16 взрывов в Краснопольской, Эсманской и Шалигинской громадах.
Израиль опасается ордеров МУС на арест высших должностных лиц из-за войны в Газе
Израиль обеспокоен тем, что Международный уголовный суд может выдать ордера на арест его высших должностных лиц по обвинениям, связанным с войной против ХАМАС в Газе.
Пограничники не фиксируют достаточных сил врага для наступления на Сумщину - ГПСУ
Пограничники пока не фиксируют достаточных сил противника для достижения стратегических целей на Сумщине, но не исключают попыток посеять панику и отвлечь Силы обороны.
Тайвань отправил силы в районы вокруг острова после начала Китаем "карательных" учений
Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, в то время как Тайвань развернул войска и отслеживал китайские передвижения.
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов один погибший, 4 раненых
22 мая в Донецкой области россияне убили 1 мирного жителя и ранили еще 4, в результате чего общее количество жертв среди гражданского населения в регионе с 24 февраля 2022 года составило 1 968 погибших и 4 913 раненых, согласно предоставленным данным.
рф повредила дома и инфраструктуру на Херсонщине, два человека получили ранения
В Херсонской области российская агрессия привела к повреждению 5 домов, башни сотовой связи, промышленного предприятия и автомобиля, два человека получили ранения.