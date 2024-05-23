Пограничники при пересечении границы не принимают во внимание приложение "Резерв+", а проверяют исключительно военно-учетный документ - ГПСУ

Пограничники при пересечении границы мужчинами не принимают во внимание приложение «Резерв+», а проверяют исключительно военно-учетный документ с соответствующими отметками. Об этом в эфире телемарафона в четверг заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

На границе наши сотрудники не принимают во внимание это приложение (Резерв+ - ред.). Мы проверяем исключительно бумажный документ - военно-учетный документ с соответствующими отметками у тех лиц у кого мы сейчас дополнительно начали проверять наличие этого документа. Еще с марта между ГПСУ и Минобороны налажено информационное взаимодействие между базами данных. Это фактически базы данных нашего ведомства и системы "Оберег", где при необходимости, как дополнительный инструмент, пограничники могут его использовать, чтобы проверить, не использует ли человек поддельные документы, проверив информацию об этом лице именно в системе "Оберег - сказал Демченко.

Напомним,

Ранее Андрей Демченко называл категории граждан Украины у которых при пересечении границы будут с 18 мая проверять наличие военно-учетного документа.