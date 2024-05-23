Что делать военным и как избавиться от статуса «в розыске»: в Минобороны ответили на самые распространенные вопросы о "Резерв+"

На фоне высокой популярности приложения "Резерв+" среди украинцев в Минобороны подготовили ответы на самые распространенные вопросы и советы по самым актуальным проблемам. Об этом пишет УНН со ссылкой на инфографику от Минобороны.

Детали

Кому нужно устанавливать "Резерв+"?

Резерв" приложение для военнообязанных.

Военнослужащим и женщинам, которые не стоят на воинском учете, не нужно загружать приложение и обновлять данные.

А также гражданам младше 18 или старше 60 лет. Это создает лишнюю нагрузку на серверы.

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ НЕ НУЖНО ОБНОВЛЯТЬ ДАННЫЕ - отмечают в Минобороны.

Ошибочный статус "в розыске" в приложении "Резерв+": в Минобороны рассказали, что делать

Нужно ли идти в ТЦК после обновления данных в "Резерв+"?

Если вы обновили данные в приложении Резерв+, вы выполнили соответствующее требование закона.

Дальнейшая коммуникация с центрами комплектования происходит в обычном режиме.

Что делать, если мои данные из реестра Оберег неправильные?

Если ваши данные из "Оберега" содержат ошибки или не актуальны, обратитесь, пожалуйста, в ТЦК, в котором вы стоите на учете.

Ошибки в реестре военнообязанных вызваны человеческим фактором при внесении информации операторами ТЦК - объяснили в Минобороны.

Приложение Резерв+ не несет рисков безопасности для личных данных украинцев - Минобороны

Я "в розыске", что мне делать?

Если в информации из "Оберега" вам показывается статус "в розыске", то лучшее решение - где вы стоите на учете.

В Минобороны объяснили, что этот статус присваивается тем, кто нарушил правила воинского учета.

Я военнослужащий и я "в розыске", что мне делать?

Это происходит из-за ошибок вследствие человеческого фактора. Вероятно, ТЦК не обновил данные, когда вы поступили на службу.

Однако команда приложения "Резерв+" налаживает взаимодействия с другими реестрами, чтобы все военнослужащие были исключены из учета.

Если вы хотите ускорить обновление информации о себе, пожалуйста, обратитесь к ТЦК и СП, но это необязательно - объясняют в Минобороны.

Пограничники при пересечении границы не принимают во внимание приложение "Резерв+", а проверяют исключительно военно-учетный документ - ГПСУ

Почему я не могу авторизоваться в приложении "Резерв+"?

Приложение "Резерв+" является самым популярным способом обновления данных. В десятки раз больше граждан обновляют данные онлайн, чем в ТЦК и ЦПАУ.

Сейчас приложение работает в тестовом режиме. Команда разработчиков слышит ваши обращения и оперативно устраняет все ошибки.

Если вам не удалось авторизоваться в первые дни работы приложения - попробуйте позже. Обновить данные можно до 16 июля - подытоживают в Минобороны.

Напомним,

По состоянию на 22 мая более 805 000 украинцев успешно обновили свои военно-учетные данные через приложение "Резерв+".

Приложение для военных: в Минобороны рассказали, какие функции будет иметь "Армия+"