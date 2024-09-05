Зеленский о мобилизации: идет согласно плану и расчетам

В Украине мобилизация идет согласно плану и расчетов Главкома и Генерального штаба. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, передает корреспондент УНН.

Мобилизация идет согласно плану и расчетов Главкома и Генерального штаба. Сегодня - это идет четко по плану - сказал Зеленский.

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В конце мая этого года Зеленский заявлял, что в Украине мобилизация как шла, так и идет. Однако после закона о ее усилении она увеличилась.

18 мая, закон об усилении мобилизации вступил в силу.

За два месяца, с 18 мая по 16 июля 2024 года, 4 690 496 военнообязанных украинцев обновили свои военно-учетные данные в соответствии с требованиями законодательства: 3 028 066 - через мобильное приложение «Резерв+», 1 152 227 - через центры предоставления административных услуг и 510 203 - через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.