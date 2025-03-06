В соцмережі Х поширюються фейки щодо мобілізації в Україні - ЦПД

В англомовному сегменті соцмережі X зафіксовано сплеск дезінформаційних операцій, спрямованих на дискредитацію мобілізації в Україні. Зокрема, йдеться про примусову мобілізацію. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, пише УНН.

У рамках цієї кампанії поширюються численні маніпулятивні дописи щодо мобілізаційних заходів. Зокрема, автори цих повідомлень поширюють ніким не підтверджені цифри про нібито кількість "насильно мобілізованих людей", заявляючи про "диктатуру" в Україні - заявляє Центр.

Також в мережі масово поширюються відео, зняті в різний час, але багато з них не мають жодного відношення до мобілізації. ЦПД як приклад приводить поширення відео затримання людей, які перебувають у СЗЧ; бійки на вулиці, де навіть немає представників ТЦК та поліцейських; затримання підозрюваних у вчиненні правопорушень тощо.

Цент також зазначає, що деякі відео, що видають за "примусову мобілізацію", зняті не в Україні, а в інших країнах Європи.

Мета інформаційної кампанії – підірвати підтримку України з боку західної спільноти та послабити переговорні позиції України - говориться в повідомленні ЦПД.

Нагадаємо

Раніше член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський повідомив, що в Україні мобілізаційні процеси йдуть у плановому режимі, однак не завжди так, як би хотілося з точки зору залучення до армії відповідної кількості людей.

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня 2025 року.