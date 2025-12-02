$42.340.08
2 грудня, 12:35 • 14080 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 39942 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 33042 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 26282 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 25862 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 55149 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 52204 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60105 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 51486 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 46754 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 39956 перегляди
Ірландський регулятор розпочав розслідування щодо TikTok і LinkedIn через можливі порушення цифрових правил ЄС

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Ірландський регулятор ЗМІ розпочав розслідування щодо TikTok та LinkedIn. Причиною є підозра в неналежних механізмах повідомлення про незаконний контент, що може призвести до штрафу до 6% від річного доходу.

Ірландський регулятор розпочав розслідування щодо TikTok і LinkedIn через можливі порушення цифрових правил ЄС

Ірландський регулятор ЗМІ відкрив провадження проти TikTok та LinkedIn, підозрюючи, що платформи можуть не забезпечувати належні механізми для повідомлення про потенційно незаконний контент. Розслідування проводиться в межах європейського законодавства про цифрові послуги. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Регулятор перевіряє, чи відповідають соцмережі вимогам ЄС щодо зручних і доступних інструментів для скарг користувачів. 

Постачальники послуг повинні мати легкодоступні та зручні для користувачів механізми звітності, щоб повідомляти про контент, який вважається незаконним 

– наголосив комісар з цифрових послуг Джон Еванс.

Місяць тому аналогічне розслідування було розпочате щодо платформи X Ілона Маска після скарг про недостатнє реагування на повідомлення користувачів про незаконний контент.

Данія має намір заборонити соціальні мережі для дітей віком до 15 років07.11.25, 19:34 • 4694 перегляди

Попри те, що загальний нагляд за дотриманням правил дуже великими онлайн-платформами здійснює Єврокомісія, саме національні регулятори країн ЄС відповідають за контроль механізмів звітності у компаній, чиї штаб-квартири розташовані на їхній території.

У разі встановлення порушень TikTok або LinkedIn можуть отримати штраф до 6% від глобального річного доходу, попередили в регуляторі.

В ЄС пропонують ввести вікові обмеження для користувачів соціальних мереж26.11.25, 15:27 • 2811 переглядiв

Степан Гафтко

