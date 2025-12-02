Ірландський регулятор розпочав розслідування щодо TikTok і LinkedIn через можливі порушення цифрових правил ЄС

Ірландський регулятор ЗМІ відкрив провадження проти TikTok та LinkedIn, підозрюючи, що платформи можуть не забезпечувати належні механізми для повідомлення про потенційно незаконний контент. Розслідування проводиться в межах європейського законодавства про цифрові послуги. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Регулятор перевіряє, чи відповідають соцмережі вимогам ЄС щодо зручних і доступних інструментів для скарг користувачів.

Постачальники послуг повинні мати легкодоступні та зручні для користувачів механізми звітності, щоб повідомляти про контент, який вважається незаконним – наголосив комісар з цифрових послуг Джон Еванс.

Місяць тому аналогічне розслідування було розпочате щодо платформи X Ілона Маска після скарг про недостатнє реагування на повідомлення користувачів про незаконний контент.

Данія має намір заборонити соціальні мережі для дітей віком до 15 років

Попри те, що загальний нагляд за дотриманням правил дуже великими онлайн-платформами здійснює Єврокомісія, саме національні регулятори країн ЄС відповідають за контроль механізмів звітності у компаній, чиї штаб-квартири розташовані на їхній території.

У разі встановлення порушень TikTok або LinkedIn можуть отримати штраф до 6% від глобального річного доходу, попередили в регуляторі.

В ЄС пропонують ввести вікові обмеження для користувачів соціальних мереж