Ирландский регулятор начал расследование в отношении TikTok и LinkedIn из-за возможных нарушений цифровых правил ЕС

Ирландский медиарегулятор начал производство против TikTok и LinkedIn, подозревая, что платформы могут не обеспечивать надлежащие механизмы для сообщения о потенциально незаконном контенте. Расследование проводится в рамках европейского законодательства о цифровых услугах. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Регулятор проверяет, соответствуют ли соцсети требованиям ЕС относительно удобных и доступных инструментов для жалоб пользователей.

Поставщики услуг должны иметь легкодоступные и удобные для пользователей механизмы отчетности, чтобы сообщать о контенте, который считается незаконным – подчеркнул комиссар по цифровым услугам Джон Эванс.

Месяц назад аналогичное расследование было начато в отношении платформы X Илона Маска после жалоб о недостаточном реагировании на сообщения пользователей о незаконном контенте.

Несмотря на то, что общий надзор за соблюдением правил очень крупными онлайн-платформами осуществляет Еврокомиссия, именно национальные регуляторы стран ЕС отвечают за контроль механизмов отчетности у компаний, чьи штаб-квартиры расположены на их территории.

В случае установления нарушений TikTok или LinkedIn могут получить штраф до 6% от глобального годового дохода, предупредили в регуляторе.

