Ирландский регулятор начал расследование в отношении TikTok и LinkedIn из-за возможных нарушений цифровых правил ЕС
Киев • УНН
Ирландский регулятор СМИ начал расследование в отношении TikTok и LinkedIn. Причиной является подозрение в ненадлежащих механизмах уведомления о незаконном контенте, что может привести к штрафу до 6% от годового дохода.
Ирландский медиарегулятор начал производство против TikTok и LinkedIn, подозревая, что платформы могут не обеспечивать надлежащие механизмы для сообщения о потенциально незаконном контенте. Расследование проводится в рамках европейского законодательства о цифровых услугах. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Регулятор проверяет, соответствуют ли соцсети требованиям ЕС относительно удобных и доступных инструментов для жалоб пользователей.
Поставщики услуг должны иметь легкодоступные и удобные для пользователей механизмы отчетности, чтобы сообщать о контенте, который считается незаконным
Месяц назад аналогичное расследование было начато в отношении платформы X Илона Маска после жалоб о недостаточном реагировании на сообщения пользователей о незаконном контенте.
Несмотря на то, что общий надзор за соблюдением правил очень крупными онлайн-платформами осуществляет Еврокомиссия, именно национальные регуляторы стран ЕС отвечают за контроль механизмов отчетности у компаний, чьи штаб-квартиры расположены на их территории.
В случае установления нарушений TikTok или LinkedIn могут получить штраф до 6% от глобального годового дохода, предупредили в регуляторе.
