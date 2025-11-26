$42.400.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В ЕС предлагают ввести возрастные ограничения для пользователей социальных сетей

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Европарламент предлагает повысить минимальный возраст доступа к соцсетям до 16 лет, а для подростков 13-16 лет разрешать доступ только с согласия родителей. Также предлагается ограничить функции, вызывающие зависимость, и ужесточить правила в отношении рекламы.

В ЕС предлагают ввести возрастные ограничения для пользователей социальных сетей

В Брюсселе призывают к ужесточению контроля цифровой среды: Европарламент предлагает повысить минимальный возраст доступа к соцсетям. Об этом сообщается на сайте Европейского парламента, пишет УНН.

Детали

Подавляющим большинством голосов депутаты поддержали отчет, в котором говорится о росте рисков для психического и физического здоровья детей в интернете. Парламент предлагает установить единый цифровой минимальный возраст в 16 лет, а доступ подростков 13-16 лет разрешать только с согласия родителей.

Дания намерена запретить социальные сети для детей младше 15 лет07.11.25, 19:34 • 4665 просмотров

Евродепутаты требуют от платформ ограничить функции, создающие зависимость – бесконечную ленту, автовоспроизведение, геймификацию, а также запретить рекомендательные системы, которые показывают детям контент для повышения вовлеченности. Отдельно предлагается ужесточить правила в отношении рекламы, кидфлюенсеров и игровых механик вроде лутбоксов.

Также Европарламент ожидает от Комиссии четких шагов в сфере генеративного ИИ – от борьбы с дипфейками до сервисов, создающих интимные изображения без согласия.

Австралия добавляет Reddit и Kick в свой новаторский запрет соцсетей для лиц младше 16 лет05.11.25, 19:41 • 3627 просмотров

Я горжусь этим парламентом, тем, что мы можем вместе защищать несовершеннолетних в Интернете... Мы четко говорим платформам: ваши услуги не предназначены для детей. И эксперимент на этом заканчивается 

– сказала во время дебатов докладчик Кристель Шальдемозе. 

Франция угрожает заблокировать Shein из-за продажи секс-кукол с детской внешностью04.11.25, 05:05 • 3845 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоПолитика
Социальная сеть
Блогеры
Европейский парламент
Австралия
Брюссель
Дания
Франция