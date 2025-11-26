В ЕС предлагают ввести возрастные ограничения для пользователей социальных сетей

В Брюсселе призывают к ужесточению контроля цифровой среды: Европарламент предлагает повысить минимальный возраст доступа к соцсетям. Об этом сообщается на сайте Европейского парламента, пишет УНН.

Детали

Подавляющим большинством голосов депутаты поддержали отчет, в котором говорится о росте рисков для психического и физического здоровья детей в интернете. Парламент предлагает установить единый цифровой минимальный возраст в 16 лет, а доступ подростков 13-16 лет разрешать только с согласия родителей.

Евродепутаты требуют от платформ ограничить функции, создающие зависимость – бесконечную ленту, автовоспроизведение, геймификацию, а также запретить рекомендательные системы, которые показывают детям контент для повышения вовлеченности. Отдельно предлагается ужесточить правила в отношении рекламы, кидфлюенсеров и игровых механик вроде лутбоксов.

Также Европарламент ожидает от Комиссии четких шагов в сфере генеративного ИИ – от борьбы с дипфейками до сервисов, создающих интимные изображения без согласия.

Я горжусь этим парламентом, тем, что мы можем вместе защищать несовершеннолетних в Интернете... Мы четко говорим платформам: ваши услуги не предназначены для детей. И эксперимент на этом заканчивается – сказала во время дебатов докладчик Кристель Шальдемозе.

