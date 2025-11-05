Австралия добавляет Reddit и Kick в свой новаторский запрет соцсетей для лиц младше 16 лет
Киев • УНН
Австралия добавляет Reddit и Kick в список социальных сетей, запрещенных для лиц младше 16 лет, что является частью новаторского закона. Эти платформы, наряду с другими гигантами, столкнутся с юридическим обязательством закрывать учетные записи младших детей с 10 декабря.
Онлайн-форум Reddit и платформа для прямых трансляций Kick будут добавлены в список социальных сетей Австралии, запрещенных для лиц младше 16 лет.
Передает УНН со ссылкой на Euronews.
Подробности
Австралия готовится к введению закона, запрещающего доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. В среду eSafety commissioner, австралийский орган, ответственный за регулирование Интернета, сделал первый практический шаг в этом направлении:
Reddit и платформа для прямых трансляций Kick были добавлены в список соответствующих сайтов
Министр связи Аника Уэллс заявила в среду, что эти платформы вместе с Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X и YouTube сталкиваются с первым в мире юридическим обязательством закрыть учетные записи младших австралийских детей с 10 декабря.
Комиссар Австралии по электронной безопасности Джули Инман Грант, которая будет обеспечивать соблюдение запрета на использование социальных сетей, заявила, что список платформ с возрастными ограничениями будет развиваться с новыми технологиями.
Чтобы оценить влияние запрета, чиновники будут сотрудничать с представителями науки, исследующими эту область.
"Мы также будем искать непредвиденные последствия и собирать доказательства", чтобы другие могли поучиться на достижениях Австралии, сказал Инман Грант.
Напомним
Сенат Австралии одобрил закон, запрещающий детям до 16 лет пользоваться соцсетями. Компаниям грозят штрафы до 32,5 млн долларов за нарушение, закон вступит в силу через 12 месяцев.
