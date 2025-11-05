Австралия добавляет Reddit и Kick в свой новаторский запрет соцсетей для лиц младше 16 лет

ukenru
17:06 • 4778 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:51 • 11658 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
15:03 • 17142 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
13:23 • 23904 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 20991 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 21404 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 29495 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 22557 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 21407 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 18400 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 29519 просмотра
Перевозил на крыше собственного авто: полиция изъяла у киевлянина беспилотник "Shahed"Photo5 ноября, 09:17 • 12474 просмотра
Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters5 ноября, 10:59 • 14708 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 33367 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 27510 просмотра
публикации
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
15:03 • 17108 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
13:23 • 23874 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 27711 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 33584 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 29480 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Игорь Клименко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Италия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo15:25 • 4464 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера14:19 • 7546 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 29677 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 35714 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 49082 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
2С5 "Гиацинт-С
БМ-21 «Град»

Австралия добавляет Reddit и Kick в свой новаторский запрет соцсетей для лиц младше 16 лет

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Австралия добавляет Reddit и Kick в список социальных сетей, запрещенных для лиц младше 16 лет, что является частью новаторского закона. Эти платформы, наряду с другими гигантами, столкнутся с юридическим обязательством закрывать учетные записи младших детей с 10 декабря.

Австралия добавляет Reddit и Kick в свой новаторский запрет соцсетей для лиц младше 16 лет

Онлайн-форум Reddit и платформа для прямых трансляций Kick будут добавлены в список социальных сетей Австралии, запрещенных для лиц младше 16 лет.

Передает УНН со ссылкой на Euronews.

Подробности

Австралия готовится к введению закона, запрещающего доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. В среду eSafety commissioner, австралийский орган, ответственный за регулирование Интернета, сделал первый практический шаг в этом направлении:

Reddit и платформа для прямых трансляций Kick были добавлены в список соответствующих сайтов

- информируют СМИ.

Министр связи Аника Уэллс заявила в среду, что эти платформы вместе с Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X и YouTube сталкиваются с первым в мире юридическим обязательством закрыть учетные записи младших австралийских детей с 10 декабря.

ЕС поддержал введение минимального возраста для пользования соцсетями24.10.25, 11:23 • 4472 просмотра

Комиссар Австралии по электронной безопасности Джули Инман Грант, которая будет обеспечивать соблюдение запрета на использование социальных сетей, заявила, что список платформ с возрастными ограничениями будет развиваться с новыми технологиями.

Чтобы оценить влияние запрета, чиновники будут сотрудничать с представителями науки, исследующими эту область.

"Мы также будем искать непредвиденные последствия и собирать доказательства", чтобы другие могли поучиться на достижениях Австралии, сказал Инман Грант.

Напомним

Сенат Австралии одобрил закон, запрещающий детям до 16 лет пользоваться соцсетями. Компаниям грозят штрафы до 32,5 млн долларов за нарушение, закон вступит в силу через 12 месяцев.

ЕС рассмотрит запрет соцсетей для детей до 16 лет10.09.25, 15:28 • 4082 просмотра

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Социальная сеть
ТикТок
Австралия
YouTube
Facebook
Instagram