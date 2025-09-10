$41.120.13
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 4500 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 20252 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 34735 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 32110 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 23552 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 29281 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 21191 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 47353 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 95713 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
ЕС рассмотрит запрет соцсетей для детей до 16 лет

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Еврокомиссия рассматривает возможность введения возрастных ограничений на пользование соцсетями для подростков до 16 лет. Это следует примеру Австралии, где подобные правила вступят в силу в декабре.

Европейская комиссия планирует изучить возможность введения возрастных ограничений на пользование социальными сетями для подростков до 16 лет по примеру Австралии, где такие правила вступят в силу в декабре. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что до конца года создаст группу экспертов для разработки подхода для повышения безопасности социальных сетей для детей в Европе.

В мое время мы как общество учили наших детей, что они не могут курить, пить и смотреть контент для взрослых до определенного возраста. Я считаю, что нам пора рассмотреть возможность сделать то же самое для социальных сетей 

— сказала фон дер Ляйен в ежегодной речи о положении страны в среду.

Заявление фон дер Ляйен появилось после давления со стороны европейских правительств по введению более строгих правил в отношении социальных сетей в ЕС.

Как сообщало издание в мае, Франция, Испания и Греция настаивают на обязательных возрастных ограничениях для пользователей социальных сетей.

Примеры других стран

Правительства по всему миру все чаще вводят проверку возраста в интернете, чтобы обезопасить детей от вредоносного контента. Так в июле Великобритания обязала сайты с порнографией проверять, что пользователям есть 18 лет.

В США Верховный суд разрешил отдельным штатам принимать подобные правила, а в Ирландии этим летом ввели обязательную проверку возраста для сервисов обмена видео.

С 10 декабря новые правила вступят в силу и в Австралии. Они будут распространяться на Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Snapchat и другие популярные платформы. По замыслу правительства, эти ограничения должны защитить детей от алгоритмов и функций, которые заставляют проводить в сети все больше времени и подвергают опасному контенту.

Алена Уткина

