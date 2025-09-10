ЕС рассмотрит запрет соцсетей для детей до 16 лет

Европейская комиссия планирует изучить возможность введения возрастных ограничений на пользование социальными сетями для подростков до 16 лет по примеру Австралии, где такие правила вступят в силу в декабре. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что до конца года создаст группу экспертов для разработки подхода для повышения безопасности социальных сетей для детей в Европе.

В мое время мы как общество учили наших детей, что они не могут курить, пить и смотреть контент для взрослых до определенного возраста. Я считаю, что нам пора рассмотреть возможность сделать то же самое для социальных сетей — сказала фон дер Ляйен в ежегодной речи о положении страны в среду.

Заявление фон дер Ляйен появилось после давления со стороны европейских правительств по введению более строгих правил в отношении социальных сетей в ЕС.

Как сообщало издание в мае, Франция, Испания и Греция настаивают на обязательных возрастных ограничениях для пользователей социальных сетей.

Примеры других стран

Правительства по всему миру все чаще вводят проверку возраста в интернете, чтобы обезопасить детей от вредоносного контента. Так в июле Великобритания обязала сайты с порнографией проверять, что пользователям есть 18 лет.

В США Верховный суд разрешил отдельным штатам принимать подобные правила, а в Ирландии этим летом ввели обязательную проверку возраста для сервисов обмена видео.

С 10 декабря новые правила вступят в силу и в Австралии. Они будут распространяться на Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Snapchat и другие популярные платформы. По замыслу правительства, эти ограничения должны защитить детей от алгоритмов и функций, которые заставляют проводить в сети все больше времени и подвергают опасному контенту.

