В ЄС пропонують ввести вікові обмеження для користувачів соціальних мереж

$42.400.03
48.950.03
ukenru
13:23 • 588 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
11:49 • 4206 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 8338 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 15712 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 28624 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 26308 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 17286 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 30106 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 16724 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14345 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
4м/с
92%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД26 листопада, 03:33 • 25973 перегляди
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 19Photo26 листопада, 05:09 • 11683 перегляди
Міністр армії США зробив песимістичний прогноз щодо ситуації в Україні: реакція Венса і Рубіо не забарилась26 листопада, 06:56 • 13898 перегляди
"Моя скеля": мільярдер Річард Бренсон повідомив про смерть дружини - після 50 років разомPhoto26 листопада, 07:22 • 4908 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 9230 перегляди
Публікації
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 588 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 9358 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли11:49 • 4206 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto08:59 • 28624 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 30106 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Державний кордон України
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 26382 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 60938 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 78465 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 78851 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 85710 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

В ЄС пропонують ввести вікові обмеження для користувачів соціальних мереж

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Європарламент пропонує підвищити мінімальний вік доступу до соцмереж до 16 років, а для підлітків 13-16 років дозволяти доступ лише за згодою батьків. Також пропонується обмежити функції, що викликають залежність, та посилити правила щодо реклами.

В ЄС пропонують ввести вікові обмеження для користувачів соціальних мереж

У Брюсселі закликають до жорсткішого контролю цифрового середовища: Європарламент пропонує підвищити мінімальний вік доступу до соцмереж. Про це повідомляється на сайті Європейського парламенту, пише УНН.

Деталі

Переважною більшістю голосів депутати підтримали звіт, у якому йдеться про зростання ризиків для психічного та фізичного здоров’я дітей в інтернеті. Парламент пропонує встановити єдиний цифровий мінімальний вік у 16 років, а доступ підлітків 13-16 років дозволяти лише за згодою батьків.

Данія має намір заборонити соціальні мережі для дітей віком до 15 років07.11.25, 19:34 • 4665 переглядiв

Євродепутати вимагають від платформ обмежити функції, що створюють залежність – нескінченну стрічку, автопрогравання, гейміфікацію, а також заборонити рекомендаційні системи, які показують дітям контент для підвищення залученості. Окремо пропонується посилити правила щодо реклами, кідфлюенсерів та ігрових механік на кшталт лутбоксів.

Також Європарламент очікує від Комісії чітких кроків у сфері генеративного ШІ – від боротьби з діпфейками до сервісів, що створюють інтимні зображення без згоди.

Австралія додає Reddit і Kick до своєї новаторської заборони соцмереж для осіб віком до 16 років05.11.25, 19:41 • 3627 переглядiв

Я пишаюся цим парламентом, тим, що ми можемо разом захищати неповнолітніх в Інтернеті... Ми чітко кажемо платформам: ваші послуги не призначені для дітей. І експеримент на цьому закінчується 

– сказала під час дебатів доповідачка Крістель Шальдемозе. 

Франція погрожує заблокувати Shein через продаж секс-ляльок з дитячою зовнішністю04.11.25, 05:05 • 3845 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПолітика
Соціальна мережа
Блогери
Європейський парламент
Австралія
Брюссель
Данія
Франція