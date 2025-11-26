В ЄС пропонують ввести вікові обмеження для користувачів соціальних мереж

У Брюсселі закликають до жорсткішого контролю цифрового середовища: Європарламент пропонує підвищити мінімальний вік доступу до соцмереж. Про це повідомляється на сайті Європейського парламенту, пише УНН.

Переважною більшістю голосів депутати підтримали звіт, у якому йдеться про зростання ризиків для психічного та фізичного здоров’я дітей в інтернеті. Парламент пропонує встановити єдиний цифровий мінімальний вік у 16 років, а доступ підлітків 13-16 років дозволяти лише за згодою батьків.

Данія має намір заборонити соціальні мережі для дітей віком до 15 років

Євродепутати вимагають від платформ обмежити функції, що створюють залежність – нескінченну стрічку, автопрогравання, гейміфікацію, а також заборонити рекомендаційні системи, які показують дітям контент для підвищення залученості. Окремо пропонується посилити правила щодо реклами, кідфлюенсерів та ігрових механік на кшталт лутбоксів.

Також Європарламент очікує від Комісії чітких кроків у сфері генеративного ШІ – від боротьби з діпфейками до сервісів, що створюють інтимні зображення без згоди.

Австралія додає Reddit і Kick до своєї новаторської заборони соцмереж для осіб віком до 16 років

Я пишаюся цим парламентом, тим, що ми можемо разом захищати неповнолітніх в Інтернеті... Ми чітко кажемо платформам: ваші послуги не призначені для дітей. І експеримент на цьому закінчується