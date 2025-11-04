Франція погрожує заблокувати Shein через продаж секс-ляльок з дитячою зовнішністю

Французька влада попередила, що може заблокувати доступ до платформи Shein після того, як з’ясувалося, що цей онлайн-гігант швидкої моди продавав секс-ляльок із дитячою зовнішністю. Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.

Деталі

Французький регулятор із захисту прав споживачів - Генеральна дирекція з питань конкуренції, споживання та боротьби з шахрайством - минулого тижня повідомив, що на платформі Shein були виявлені секс-ляльки з дитячими рисами.

Зазначається, що їхній опис і класифікація "не залишають сумнівів щодо їхнього дитячо-порнографічного характеру".

Агентство передало справу до прокуратури, а міністр економіки Ролан Лескюр заявив, що домагатиметься заборони діяльності Shein на французькому ринку, якщо подібні випадки повторяться.

Це передбачено законом. У випадках, пов’язаних із тероризмом, незаконним обігом наркотиків або дитячою порнографією, уряд має право вимагати блокування доступу до французького ринку - сказав Лескюр в ефірі телеканалу BFM TV.

Як пише АР, закон дозволяє французькій владі вимагати від онлайн-платформ видаляти явно незаконний контент, зокрема дитячу порнографію, протягом 24 годин. Якщо цього не зроблено, влада може звернутися до інтернет-провайдерів і пошукових систем із вимогою заблокувати доступ до сайту та вилучити його з результатів пошуку.

Наглядовий орган повідомив, що направив офіційне попередження, закликаючи платформу терміново вжити коригувальних заходів.

У компанії заявили, що заборонили всі товари, пов’язані із секс-ляльками, і тимчасово видалили категорію "для дорослих" для внутрішньої перевірки. Крім того, Shein почала розслідування, щоб з’ясувати, як ці оголошення змогли пройти модерацію.

Боротьба з експлуатацією дітей для Shein - поза будь-яким сумнівом. Це були оголошення сторонніх продавців, але я сприймаю це особисто. Довіра - наша основа, і ми не дозволимо нічого, що може її підірвати - наголосив виконавчий голова компанії Дональд Танг.

Він додав, що всі відповідні товари вже видалено, а компанія "відстежує джерело і вживе швидких та рішучих заходів проти винних осіб".

Тим часом парламентська комісія, яка розслідує питання імпорту продукції до Франції, оголосила про намір викликати представників Shein на слухання.

Згідно з французьким законодавством, поширення через електронні комунікаційні мережі матеріалів дитячої порнографії карається позбавленням волі на строк до семи років і штрафом до 100 000 євро (близько 115 000 доларів США) - йдеться у дописі Associated Press.

Регулятор також звернув увагу, що Shein пропонує інші порнографічні товари, зокрема секс-ляльок для дорослих, без належної системи вікового обмеження, що дозволяє неповнолітнім мати доступ до подібного контенту.

Довідка

Компанія Shein була заснована в Китаї у 2012 році, а нині базується в Сінгапурі. Працюючи переважно через мобільний застосунок, цей онлайн-ритейлер швидко зріс і став одним зі світових лідерів у сфері швидкої моди, здійснюючи поставки до 150 країн. Компанія неодноразово зазнавала критики через свою трудову політику та вплив на довкілля.

Нагадаємо

В Італії орган із захисту прав споживачів і конкуренції оштрафував онлайн-гіганта швидкої моди Shein на 1 мільйон євро, виявивши, що він робив заяви про екологічну безпеку, що вводять в оману користувачів.