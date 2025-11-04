Франція погрожує заблокувати Shein через продаж секс-ляльок з дитячою зовнішністю
Київ • УНН
Французька влада розглядає можливість блокування доступу до платформи Shein після виявлення на ній секс-ляльок з дитячими рисами. Компанія видалила відповідні товари та почала внутрішнє розслідування, обіцяючи вжити заходів проти винних.
Французька влада попередила, що може заблокувати доступ до платформи Shein після того, як з’ясувалося, що цей онлайн-гігант швидкої моди продавав секс-ляльок із дитячою зовнішністю. Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.
Деталі
Французький регулятор із захисту прав споживачів - Генеральна дирекція з питань конкуренції, споживання та боротьби з шахрайством - минулого тижня повідомив, що на платформі Shein були виявлені секс-ляльки з дитячими рисами.
Зазначається, що їхній опис і класифікація "не залишають сумнівів щодо їхнього дитячо-порнографічного характеру".
Агентство передало справу до прокуратури, а міністр економіки Ролан Лескюр заявив, що домагатиметься заборони діяльності Shein на французькому ринку, якщо подібні випадки повторяться.
Це передбачено законом. У випадках, пов’язаних із тероризмом, незаконним обігом наркотиків або дитячою порнографією, уряд має право вимагати блокування доступу до французького ринку
Як пише АР, закон дозволяє французькій владі вимагати від онлайн-платформ видаляти явно незаконний контент, зокрема дитячу порнографію, протягом 24 годин. Якщо цього не зроблено, влада може звернутися до інтернет-провайдерів і пошукових систем із вимогою заблокувати доступ до сайту та вилучити його з результатів пошуку.
Наглядовий орган повідомив, що направив офіційне попередження, закликаючи платформу терміново вжити коригувальних заходів.
У компанії заявили, що заборонили всі товари, пов’язані із секс-ляльками, і тимчасово видалили категорію "для дорослих" для внутрішньої перевірки. Крім того, Shein почала розслідування, щоб з’ясувати, як ці оголошення змогли пройти модерацію.
Боротьба з експлуатацією дітей для Shein - поза будь-яким сумнівом. Це були оголошення сторонніх продавців, але я сприймаю це особисто. Довіра - наша основа, і ми не дозволимо нічого, що може її підірвати
Він додав, що всі відповідні товари вже видалено, а компанія "відстежує джерело і вживе швидких та рішучих заходів проти винних осіб".
Тим часом парламентська комісія, яка розслідує питання імпорту продукції до Франції, оголосила про намір викликати представників Shein на слухання.
Згідно з французьким законодавством, поширення через електронні комунікаційні мережі матеріалів дитячої порнографії карається позбавленням волі на строк до семи років і штрафом до 100 000 євро (близько 115 000 доларів США)
Регулятор також звернув увагу, що Shein пропонує інші порнографічні товари, зокрема секс-ляльок для дорослих, без належної системи вікового обмеження, що дозволяє неповнолітнім мати доступ до подібного контенту.
Довідка
Компанія Shein була заснована в Китаї у 2012 році, а нині базується в Сінгапурі. Працюючи переважно через мобільний застосунок, цей онлайн-ритейлер швидко зріс і став одним зі світових лідерів у сфері швидкої моди, здійснюючи поставки до 150 країн. Компанія неодноразово зазнавала критики через свою трудову політику та вплив на довкілля.
Нагадаємо
В Італії орган із захисту прав споживачів і конкуренції оштрафував онлайн-гіганта швидкої моди Shein на 1 мільйон євро, виявивши, що він робив заяви про екологічну безпеку, що вводять в оману користувачів.