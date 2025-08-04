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Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

Італійський регулятор оштрафував Shein на 1 мільйон євро за введення в оману щодо екологічної безпеки.

Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ

В Італії орган із захисту прав споживачів і конкуренції оштрафував онлайн-гіганта швидкої моди Shein на 1 мільйон євро, виявивши, що він робив заяви про екологічну безпеку, що вводять в оману, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Італійський регулятор AGCM наклав штраф на компанію Infinite Styles Services Co. Ltd, відповідальну за торгівлю продукцією Shein у Європі. Це рішення послідувало за аналогічним штрафом, застосованим до Shein у Франції минулого місяця.

Просуваючи і продаючи продукцію Shein в Італії, Infinite Styles Services розповсюджувала "оманливі та/або обманливі екологічні повідомлення та заяви", ідеться в пресрелізі AGCM щодо фальшивих "екологічних заяв" Shein.

AGCM заперечував проти кількох розділів вебсайту Shein, включаючи розділи "SHEININTHEKNOW", "evoluSHEIN" та "Social Responsibility" ("Соціальна відповідальність"), де, на думку AGCM, екологічні заяви компанії були "розпливчастими, загальними та/або надмірно виразними" або "оманливими чи нечіткими".

У своєму повному рішенні італійський орган зазначає, що проблемний контент присутній на веб-сайті Shein як мінімум з 2023 року.

Минулого місяця гігант швидкої моди зіткнувся з аналогічними заходами впливу з боку французького наглядового органу захисту прав споживачів, хоча в тому випадку йому було накладено більший штраф (40 мільйонів євро) за низкою звинувачень, включаючи неправдиві екологічні заяви.

Обидва регулюючі органи засудили заяву Shein про те, що компанія скоротить викиди парникових газів на 25% до 2030 року. AGCM назвав цю заяву суперечливою, вказавши на те, що викиди парникових газів Shein фактично збільшилися у 2023 та 2024 роках.

У відповідь на прохання прокоментувати висновки AGCM представник Shein надіслав Euractiv електронний лист із заявою, у якій стверджувалося, що компанія вжила "негайних заходів для вирішення порушених питань, щойно про них стало відомо".

У заяві також говорилося, що компанія "покращила свій вебсайт, щоб усі екологічні заяви були зрозумілими, перевіреними та відповідали нормативним вимогам".

Італійський регулятор повідомив Euractiv, що "несумлінна комерційна практика Shein почалася як мінімум у січні 2023 року і продовжується досі".

На запитання щодо відносно невеликого штрафу AGCM відповіла, що її "Codice del consum" встановлює максимальний штраф у 10 мільйонів євро, додавши: "У будь-якому випадку штраф повинен бути пропорційний обороту оштрафованої компанії".

Згідно з рішенням відомства у справі Shein, Infinite Styles Services повідомила, що виручка платформи електронної комерції в Італії за 2023 рік становила лише 3 мільйони євро.

Окрім того, гігант швидкої моди стикається з розслідуванням передбачуваних порушень законодавства ЄС про захист прав споживачів, що проводяться кількома національними органами захисту прав споживачів, а також з розслідуванням, що триває, відповідно до правил блоку з управління онлайн-простором - закону про цифрові послуги (DSA). Однак досі рітейлер не штрафували на загальноєвропейському рівні.

ЄС стверджує, що гігант ритейлу Temu порушує європейські правила: про що йдеться28.07.25, 15:56 • 3080 переглядiв

Юлія Шрамко

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