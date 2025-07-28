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ЄС стверджує, що гігант ритейлу Temu порушує європейські правила: про що йдеться

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Європейська комісія звинуватила китайський онлайн-майданчик Temu у порушенні правил ЄС через недостатні заходи для запобігання продажу незаконної продукції. Це може призвести до штрафу до 6% від річного світового обороту компанії.

ЄС стверджує, що гігант ритейлу Temu порушує європейські правила: про що йдеться

Європейська комісія в понеділок заявила, що китайський онлайн-майданчик Temu порушує правила ЄС, не роблячи достатньо для запобігання продажу незаконної продукції через свою платформу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Висновки ЄС можуть зрештою призвести до штрафу до 6% від річного світового обороту Temu, заявила Єврокомісія.

"Докази показали, що для споживачів у ЄС існує високий ризик зіткнутися з незаконною продукцією на платформі", - ідеться у заяві щодо Temu.

"Зокрема, аналіз таємного покупця показав, що споживачі, які здійснюють покупки на Temu, дуже ймовірно знайдуть серед пропозицій товари, що не відповідають вимогам, такі як дитячі іграшки та дрібна електроніка", - зазначається у заяві.

Єврокомісія заявила, що оцінка ризиків Temu була неадекватною, оскільки вона базувалася на загальній галузевій інформації, а не на специфіці її платформи.

У заяві зазначалося, що якщо попередні висновки Єврокомісії будуть остаточно підтверджені, Temu буде визнано порушником закону про цифрові послуги (DSA).

"Таке рішення може призвести до штрафів обсягом до 6% від загального світового річного обороту постачальника та зобов’язати постачальника вжити заходів для усунення порушення", - ідеться у повідомленні.

Речник ЄС заявив, що Temu може відповісти на висновки ЄС найближчими тижнями, не називаючи точного терміну.

Речник Temu заявив, що компанія продовжуватиме "повністю співпрацювати" з Єврокомісією.

Висновки стосуються лише одного аспекту ширшого розслідування ЄС щодо Temu, заявила Єврокомісія.

Temu також підозрюють у порушенні правил ЄС щодо використання елементів дизайну, що викликають залежність, прозорості її систем рекомендацій та доступу до даних для дослідників.

У ЄС розпочали розслідування щодо китайської платформи Temu31.10.24, 16:59 • 17814 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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