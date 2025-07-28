ЕС утверждает, что гигант ритейла Temu нарушает европейские правила: о чем идет речь

Европейская комиссия в понедельник заявила, что китайская онлайн-площадка Temu нарушает правила ЕС, не делая достаточно для предотвращения продажи незаконной продукции через свою платформу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Выводы ЕС могут в конечном итоге привести к штрафу до 6% от годового мирового оборота Temu, заявила Еврокомиссия.

"Доказательства показали, что для потребителей в ЕС существует высокий риск столкнуться с незаконной продукцией на платформе", - говорится в заявлении относительно Temu.

"В частности, анализ тайного покупателя показал, что потребители, совершающие покупки на Temu, очень вероятно найдут среди предложений товары, не соответствующие требованиям, такие как детские игрушки и мелкая электроника", - отмечается в заявлении.

Еврокомиссия заявила, что оценка рисков Temu была неадекватной, поскольку она базировалась на общей отраслевой информации, а не на специфике ее платформы.

В заявлении отмечалось, что если предварительные выводы Еврокомиссии будут окончательно подтверждены, Temu будет признан нарушителем закона о цифровых услугах (DSA).

"Такое решение может привести к штрафам в объеме до 6% от общего мирового годового оборота поставщика и обязать поставщика принять меры для устранения нарушения", - говорится в сообщении.

Представитель ЕС заявил, что Temu может ответить на выводы ЕС в ближайшие недели, не называя точного срока.

Представитель Temu заявил, что компания будет продолжать "полностью сотрудничать" с Еврокомиссией.

Выводы касаются лишь одного аспекта более широкого расследования ЕС в отношении Temu, заявила Еврокомиссия.

Temu также подозревают в нарушении правил ЕС относительно использования элементов дизайна, вызывающих зависимость, прозрачности ее систем рекомендаций и доступа к данным для исследователей.

В ЕС начали расследование в отношении китайской платформы Temu