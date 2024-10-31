В ЕС начали расследование в отношении китайской платформы Temu

ukenru
Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
13:31 • 48010 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 64818 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
11:11 • 88782 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
10:01 • 112813 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
16:14 • 119507 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 158123 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 128277 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
30 октября 2024, 11:50 • 124218 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
30 октября 2024, 10:08 • 147139 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
30 октября 2024, 08:31 • 108594 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Где ожидать дождь и резкие порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

Где ожидать дождь и резкие порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

06:19 • 25097 просмотра
20-я атака дронов на Киев в октябре: что повреждено и какие последствия

20-я атака дронов на Киев в октябре: что повреждено и какие последствия

06:59 • 32866 просмотра
Украина импортирует электричество из 5 стран: что происходит в энергосистеме

Украина импортирует электричество из 5 стран: что происходит в энергосистеме

08:07 • 65457 просмотра
Сирский обсудил с командующим ВС США в Европе привлечение военных КНДР на стороне рф в войне

Сирский обсудил с командующим ВС США в Европе привлечение военных КНДР на стороне рф в войне

08:31 • 49257 просмотра
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 31782 просмотра
публикации
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

10:01 • 112814 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 124556 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 158123 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

30 октября 2024, 12:10 • 132390 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

30 октября 2024, 10:08 • 147139 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

16:05 • 245 просмотра
"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

15:58 • 841 просмотра
Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

15:09 • 6308 просмотра
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 31782 просмотра
Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

30 октября 2024, 16:02 • 101659 просмотра
Актуальное
В ЕС начали расследование в отношении китайской платформы Temu

В ЕС начали расследование в отношении китайской платформы Temu

Киев  •  УНН

14:59 • 5359 просмотра

Read in English

ЕК начала официальное расследование в отношении Temu из-за возможных нарушений Закона о цифровых услугах. Платформа может столкнуться со штрафами до 6% годового дохода за несоблюдение правил безопасности и прозрачности.

Европейская комиссия в четверг начала официальное расследование в отношении китайской платформы электронной коммерции Temu в связи с возможными нарушениями Закона о цифровых услугах (DSA), свод правил блока, направленного на ограничение распространения незаконного и вредного контента в Интернете, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Предварительный анализ показал, что Temu может не справиться с неподходящими продуктами и не устранить риски, связанные с дизайном своей платформы, вызывающим привыкание, например, программами вознаграждений, при этом не выполняя обязательств по прозрачности.

Ранее в этом месяце Еврокомиссия потребовала от китайской компании больше информации, чтобы показать, как она соблюдает правила ЕС - на фоне растущего давления со стороны правительств блока и организаций защиты прав потребителей, которые утверждают, что платформа опасна для потребителей.

"Есть подозрение, что делается недостаточно, неэффективно, чтобы действительно предотвратить распространение нелегальной продукции, - сказал представитель Еврокомиссии, проводя брифинг для журналистов перед объявлением. - У нас есть основания полагать, что Temu не проанализировала должным образом природу привыкания" к некоторым своим функциям.

В своем заявлении представитель Temu сказал, что компания "серьезно относится к своим обязательствам в рамках DSA, постоянно инвестируя в укрепление нашей системы соответствия и защиту интересов потребителей на нашей платформе" и "в полной мере будет сотрудничать с регулирующими органами".

Дополнение

Согласно DSA, компании могут столкнуться со штрафами в размере до 6 процентов от их годового мирового дохода, если углубленное расследование, которое не ограничено какими-либо сроками, подтвердит серьезные нарушения.

Temu, которая имеет 92 миллиона ежемесячных пользователей в ЕС, была признана в мае очень крупной онлайн-платформой (VLOP), что заставило ее соблюдать более строгие правила и подвергнуться прямому контролю со стороны Еврокомиссии.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kitaiКитай