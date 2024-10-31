В ЕС начали расследование в отношении китайской платформы Temu

Европейская комиссия в четверг начала официальное расследование в отношении китайской платформы электронной коммерции Temu в связи с возможными нарушениями Закона о цифровых услугах (DSA), свод правил блока, направленного на ограничение распространения незаконного и вредного контента в Интернете, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Предварительный анализ показал, что Temu может не справиться с неподходящими продуктами и не устранить риски, связанные с дизайном своей платформы, вызывающим привыкание, например, программами вознаграждений, при этом не выполняя обязательств по прозрачности.

Ранее в этом месяце Еврокомиссия потребовала от китайской компании больше информации, чтобы показать, как она соблюдает правила ЕС - на фоне растущего давления со стороны правительств блока и организаций защиты прав потребителей, которые утверждают, что платформа опасна для потребителей.

"Есть подозрение, что делается недостаточно, неэффективно, чтобы действительно предотвратить распространение нелегальной продукции, - сказал представитель Еврокомиссии, проводя брифинг для журналистов перед объявлением. - У нас есть основания полагать, что Temu не проанализировала должным образом природу привыкания" к некоторым своим функциям.

В своем заявлении представитель Temu сказал, что компания "серьезно относится к своим обязательствам в рамках DSA, постоянно инвестируя в укрепление нашей системы соответствия и защиту интересов потребителей на нашей платформе" и "в полной мере будет сотрудничать с регулирующими органами".

Дополнение

Согласно DSA, компании могут столкнуться со штрафами в размере до 6 процентов от их годового мирового дохода, если углубленное расследование, которое не ограничено какими-либо сроками, подтвердит серьезные нарушения.

Temu, которая имеет 92 миллиона ежемесячных пользователей в ЕС, была признана в мае очень крупной онлайн-платформой (VLOP), что заставило ее соблюдать более строгие правила и подвергнуться прямому контролю со стороны Еврокомиссии.