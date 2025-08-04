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Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Итальянский регулятор оштрафовал Shein на 1 миллион евро за введение в заблуждение относительно экологической безопасности.

Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ

В Италии орган по защите прав потребителей и конкуренции оштрафовал онлайн-гиганта быстрой моды Shein на 1 миллион евро, обнаружив, что он делал вводящие в заблуждение заявления об экологической безопасности, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Итальянский регулятор AGCM наложил штраф на компанию Infinite Styles Services Co. Ltd, ответственную за торговлю продукцией Shein в Европе. Это решение последовало за аналогичным штрафом, примененным к Shein во Франции в прошлом месяце.

Продвигая и продавая продукцию Shein в Италии, Infinite Styles Services распространяла "обманчивые и/или вводящие в заблуждение экологические сообщения и заявления", говорится в пресс-релизе AGCM относительно фальшивых "экологических заявлений" Shein.

AGCM возражал против нескольких разделов веб-сайта Shein, включая разделы "SHEININTHEKNOW", "evoluSHEIN" и "Social Responsibility" ("Социальная ответственность"), где, по мнению AGCM, экологические заявления компании были "расплывчатыми, общими и/или чрезмерно выразительными" или "обманчивыми или нечеткими".

В своем полном решении итальянский орган отмечает, что проблемный контент присутствует на веб-сайте Shein как минимум с 2023 года.

В прошлом месяце гигант быстрой моды столкнулся с аналогичными мерами воздействия со стороны французского надзорного органа по защите прав потребителей, хотя в том случае ему был наложен больший штраф (40 миллионов евро) по ряду обвинений, включая ложные экологические заявления.

Оба регулирующих органа осудили заявление Shein о том, что компания сократит выбросы парниковых газов на 25% к 2030 году. AGCM назвал это заявление противоречивым, указав на то, что выбросы парниковых газов Shein фактически увеличились в 2023 и 2024 годах.

В ответ на просьбу прокомментировать выводы AGCM представитель Shein прислал Euractiv электронное письмо с заявлением, в котором утверждалось, что компания приняла "немедленные меры для решения поднятых вопросов, как только о них стало известно".

В заявлении также говорилось, что компания "улучшила свой веб-сайт, чтобы все экологические заявления были понятными, проверенными и соответствовали нормативным требованиям".

Итальянский регулятор сообщил Euractiv, что "недобросовестная коммерческая практика Shein началась как минимум в январе 2023 года и продолжается до сих пор".

На вопрос относительно относительно небольшого штрафа AGCM ответила, что ее "Codice del consum" устанавливает максимальный штраф в 10 миллионов евро, добавив: "В любом случае штраф должен быть пропорционален обороту оштрафованной компании".

Согласно решению ведомства по делу Shein, Infinite Styles Services сообщила, что выручка платформы электронной коммерции в Италии за 2023 год составляла всего 3 миллиона евро.

Кроме того, гигант быстрой моды сталкивается с расследованием предполагаемых нарушений законодательства ЕС о защите прав потребителей, проводимых несколькими национальными органами защиты прав потребителей, а также с продолжающимся расследованием в соответствии с правилами блока по управлению онлайн-пространством - законом о цифровых услугах (DSA). Однако до сих пор ритейлер не штрафовали на общеевропейском уровне.

ЕС утверждает, что гигант ритейла Temu нарушает европейские правила: о чем идет речь28.07.25, 15:56 • 3080 просмотров

Юлия Шрамко

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