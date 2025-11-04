ukenru
Франция угрожает заблокировать Shein из-за продажи секс-кукол с детской внешностью

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Французские власти рассматривают возможность блокировки доступа к платформе Shein после обнаружения на ней секс-кукол с детскими чертами. Компания удалила соответствующие товары и начала внутреннее расследование, обещая принять меры против виновных.

Франция угрожает заблокировать Shein из-за продажи секс-кукол с детской внешностью

Французские власти предупредили, что могут заблокировать доступ к платформе Shein после того, как выяснилось, что этот онлайн-гигант быстрой моды продавал секс-куклы с детской внешностью. Об этом информирует Associated Press (АР), передает УНН.

Детали

Французский регулятор по защите прав потребителей — Генеральная дирекция по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством — на прошлой неделе сообщил, что на платформе Shein были обнаружены секс-куклы с детскими чертами.

Отмечается, что их описание и классификация «не оставляют сомнений относительно их детско-порнографического характера».

Агентство передало дело в прокуратуру, а министр экономики Ролан Лескюр заявил, что будет добиваться запрета деятельности Shein на французском рынке, если подобные случаи повторятся.

Это предусмотрено законом. В случаях, связанных с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков или детской порнографией, правительство имеет право требовать блокировки доступа к французскому рынку

- сказал Лескюр в эфире телеканала BFM TV.

Как пишет АР, закон позволяет французским властям требовать от онлайн-платформ удалять явно незаконный контент, в частности детскую порнографию, в течение 24 часов. Если этого не сделано, власти могут обратиться к интернет-провайдерам и поисковым системам с требованием заблокировать доступ к сайту и удалить его из результатов поиска.

Надзорный орган сообщил, что направил официальное предупреждение, призывая платформу срочно принять корректирующие меры.

В компании заявили, что запретили все товары, связанные с секс-куклами, и временно удалили категорию «для взрослых» для внутренней проверки. Кроме того, Shein начала расследование, чтобы выяснить, как эти объявления смогли пройти модерацию.

Борьба с эксплуатацией детей для Shein — вне всякого сомнения. Это были объявления сторонних продавцов, но я воспринимаю это лично. Доверие — наша основа, и мы не позволим ничего, что может его подорвать

- подчеркнул исполнительный председатель компании Дональд Танг.

Он добавил, что все соответствующие товары уже удалены, а компания «отслеживает источник и примет быстрые и решительные меры против виновных лиц».

Тем временем парламентская комиссия, расследующая вопросы импорта продукции во Францию, объявила о намерении вызвать представителей Shein на слушания.

Согласно французскому законодательству, распространение через электронные коммуникационные сети материалов детской порнографии наказывается лишением свободы на срок до семи лет и штрафом до 100 000 евро (около 115 000 долларов США)

- говорится в сообщении Associated Press.

Регулятор также обратил внимание, что Shein предлагает другие порнографические товары, в частности секс-кукол для взрослых, без надлежащей системы возрастного ограничения, что позволяет несовершеннолетним иметь доступ к подобному контенту.

Справка

Компания Shein была основана в Китае в 2012 году, а ныне базируется в Сингапуре. Работая преимущественно через мобильное приложение, этот онлайн-ритейлер быстро вырос и стал одним из мировых лидеров в сфере быстрой моды, осуществляя поставки в 150 стран. Компания неоднократно подвергалась критике из-за своей трудовой политики и влияния на окружающую среду.

Напомним

В Италии орган по защите прав потребителей и конкуренции оштрафовал онлайн-гиганта быстрой моды Shein на 1 миллион евро, обнаружив, что он делал заявления об экологической безопасности, вводящие в заблуждение пользователей.

Вита Зеленецкая

