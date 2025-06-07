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Суд в США разрешил Трампу не допускать журналистов в Овальный кабинет: подробности дела

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Апелляционный суд США разрешил Трампу не допускать некоторых журналистов в "ограниченные помещения", в частности в Овальный кабинет и Air Force One. Ранее AP подало иск против администрации Трампа.

Суд в США разрешил Трампу не допускать журналистов в Овальный кабинет: подробности дела

Федеральный апелляционный суд постановил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может не допускать журналистов в Овальный кабинет, на борт самолета Air Force One и другие "ограниченные помещения" на основании их редакционных решений. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

В пятницу, 06 июня Апелляционный суд своим постановлением, принятым двумя голосами против одного, отменил постановление судьи нижестоящей инстанции.

Речь идет о решении, которое ранее восстановило возможность агентства Associated Press участвовать в работе ротационного пула репортеров, освещающих ежедневные передвижения президента. Однако решение апелляции обеспечило администрации Трампа победу в борьбе с изданием за доступ.

Трамп назвал это решение "Большой ПОБЕДОЙ над AP сегодня" на своей платформе Truth Social. "Они отказались излагать факты или Правду об ЗАЛИВЕ АМЕРИКИ. ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ!"

- цитирует Дональда Трампа издание.

В заключении большинства судья Неоми РАО написала, что решение суда нижестоящей инстанции "посягает на независимость президента и контроль над его личными рабочими пространствами".

На протяжении всей истории нашей страны президенты проводили важнейшие встречи и принимали исторические решения в Овальном кабинете и на борту Air Force One. Иногда они приглашали прессу понаблюдать. Но эти ограниченные президентские пространства не являются форумами Первой поправки, и президент сохраняет за собой право решать, кто имеет к ним доступ

- подчеркнула Неоми РАО.

В то же время, коллегия оставила в силе часть первоначального распоряжения. В нем требовалось для AP, как и прежде, иметь доступ в Восточную комнату в Белом доме, которая обычно была открыта для более широкого круга репортеров.

Напомним

21 февраля 2025 года издание Associated Press подало иск в суд против трех чиновников администрации Дональда Трампа, обвинив Белый дом в нарушении свободы слова.

В Администрации Трампа заявили, что планируют самостоятельно отбирать СМИ для президентского пресс-пула вместо Ассоциации корреспондентов. Associated Press уже запретили доступ в Овальный кабинет и Air Force One.

На заседании министров Трампа Reuters и ряду других медиа запретили работу на заседании министров27.02.25, 00:29 • 101764 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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Белый дом
Bloomberg L.P.
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