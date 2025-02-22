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15 березня, 11:23 • 107140 перегляди

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Associated Press подає до суду на трьох представників адміністрації Трампа, посилаючись на свободу слова

Associated Press подає до суду на трьох представників адміністрації Трампа, посилаючись на свободу слова

Київ • УНН

 • 29295 перегляди

Associated Press звинувачує трьох представників адміністрації Трампа у порушенні свободи слова через блокування доступу до президентських заходів. Конфлікт виник через відмову AP змінити назву "Мексиканська затока" на "Американська затока".

21 лютого, подало позов до суду проти трьох чиновників адміністрації Дональда Трампа, звинувативши Білий дім у порушенні свободи слова.  Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

В агентстві вимагають відновлення доступу своїх журналістів до президентських заходів, стверджуючи, що уряд порушує свободу слова, заблокувавши їхню діяльність.

Позов був поданий через десять днів після того, як Білий дім почав обмежувати інформаційний доступ AP. Розгляд справи доручили окружному судді США Тревору Макфаддену, якого призначив Трамп.

Агентство стверджує, що його справа стосується неконституційного намагання Білого дому контролювати свободу слова. Мова йде про відмову AP змінювати назву з "Мексиканська затока" на "Американська затока".

Президентка Мексики вимагає від Google не міняти назву затоки на Американську, як того хоче Трамп30.01.25, 23:38 • 27911 переглядiв

"Преса і всі люди у Сполучених Штатах мають право вибирати свої власні слова і не зазнавати репресій з боку уряду", - йдеться в позові AP, в якому названі керівник апарату Білого дому Сьюзан Уайлс, заступник керівника апарату Тейлор Будович і прессекретар Кароліна Левітт.

Наразі AP досі має доступ до території Білого дому, але не допускається до пулу журналістів, які висвітлюють події. На думку агентства, воно зробило кілька спроб вирішити ситуацію з адміністрацією, але безрезультатно.

Зокрема, близько 40 новинних організацій, включаючи Fox News Channel та Newsmax, підписали лист на підтримку AP, закликаючи Білий дім переглянути свою політику щодо агентства.

Нагадаємо

Дональд Трамп підписав указ про перейменування Мексиканської затоки на Затоку Америки. Нова назва має підкреслити роль регіону в історії та економіці США та буде відображена на всіх офіційних картах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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