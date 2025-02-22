Associated Press подает в суд на трех представителей администрации Трампа, ссылаясь на свободу слова

21 февраля, подало иск в суд против трех чиновников администрации Дональда Трампа, обвинив Белый дом в нарушении свободы слова. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В агентстве требуют восстановления доступа своих журналистов к президентским мероприятиям, утверждая, что правительство нарушает свободу слова, заблокировав их деятельность.

Иск был подан через десять дней после того, как Белый дом начал ограничивать информационный доступ AP. Рассмотрение дела поручили окружному судье США Тревору Макфаддену, которого назначил Трамп.

Агентство утверждает, что его дело касается неконституционной попытки Белого дома контролировать свободу слова. Речь идет об отказе AP менять название с "Мексиканский залив" на "Американский залив".

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"Пресса и все люди в Соединенных Штатах имеют право выбирать свои собственные слова и не подвергаться репрессиям со стороны правительства", - говорится в иске AP, в котором названы руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, заместитель руководителя аппарата Тейлор Будович и пресс-секретарь Каролина Левитт.

Сейчас AP до сих пор имеет доступ к территории Белого дома, но не допускается к пулу журналистов, освещающих события. По мнению агентства, оно предприняло несколько попыток разрешить ситуацию с администрацией, но безрезультатно.

В частности, около 40 новостных организаций, включая Fox News Channel и Newsmax, подписали письмо в поддержку AP, призывая Белый дом пересмотреть свою политику в отношении агентства.

Напомним

Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки. Новое название должно подчеркнуть роль региона в истории и экономике США и будет отражено на всех официальных картах.