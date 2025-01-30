Президент Мексики требует от Google не менять название залива на Американский, как того хочет Трамп

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум считает неправильным решение Google переименовать Мексиканский залив в Американский на Google Maps. Об этом сообщает информагенство Reuters со ссылкой на заявление Клаудии Шейнбаум, передает УНН.

Детали

По информации Reuters, президент написала письмо Googlе, в котором подчеркнула, что США не могут в одностороннем порядке менять название водоема, который они разделяют с Кубой и Мексикой.

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В Мексике утверждают, что США не могут законно изменить название залива, поскольку, согласно Конвенции ООН по морскому праву, суверенная территория отдельной страны простирается только до 12 морских миль (около 22 километров) от береговой линии.

(Изменение названия - ред.) может соответствовать только 12 морским милям от береговой линии Соединенных Штатов Америки - сказала президент Мексики, зачитывая письмо на своей обычной утренней пресс-конференции.

Клаудия Шейнбаум уточнила, что Мексика попросила Google "разместить на видном месте" карту Мексиканской Америки.

"Мы просим, чтобы при вводе в поисковую систему слова "Мексиканская Америка" появлялась карта, которую мы представили", - добавила Шейнбаум.

Напомним

Google объявила о переименовании Мексиканского залива в "Залив Америки" для пользователей в США. Изменение произойдет после официального обновления в Системе географических названий США, а за пределами США и Мексики будут отображаться оба названия.

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