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Президентка Мексики вимагає від Google не міняти назву затоки на Американську, як того хоче Трамп

Президентка Мексики вимагає від Google не міняти назву затоки на Американську, як того хоче Трамп

Київ • УНН

 • 27911 перегляди

Клаудія Шейнбаум написала листа Google щодо перейменування Мексиканської затоки на Американську. Президентка наголосила, що США не мають права в односторонньому порядку змінювати назву спільної водойми.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум вважає неправильним рішення Google перейменувати Мексиканську затоку на Американську на Google Maps. Про це повідомляє інформагенство Reuters з посиланням на заяву Клаудії Шейнбаум, передає УНН.

Деталі

За інформацією Reuters, президентка написала листа Googlе, в якому  наголосила, що США не можуть в односторонньому порядку змінювати назву водойми, яку вони поділяють з Кубою і Мексикою.

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У Мексиці стверджують, що США не можуть законно змінити назву затоки, оскільки, згідно з Конвенцією ООН з морського права, суверенна територія окремої країни простягається тільки до 12 морських миль (близько 22 кілометрів) від берегової лінії.

(Зміна назви - ред.) може відповідати тільки 12 морським милям від берегової лінії Сполучених Штатів Америки

- сказала президентка Мексики, зачитуючи лист на своїй звичайній ранковій пресконференції.

Клаудія Шейнбаум уточнила, що Мексика попросила Google "розмістити на видному місці" карту Мексиканської Америки.

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"Ми просимо, щоб при введенні в пошукову систему слова "Мексиканська Америка" з'являлася карта, яку ми представили", - додала Шейнбаум.

Нагадаємо

Google оголосила про перейменування Мексиканської затоки на "Затоку Америки" для користувачів у США. Зміна відбудеться після офіційного оновлення в Системі географічних назв США, а за межами США та Мексики будуть відображатися обидві назви.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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