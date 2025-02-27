На заседании министров Трампа Reuters и ряду других медиа запретили работу на заседании министров
Киев • УНН
Белый дом запретил доступ журналистам Reuters, HuffPost и Der Tagesspiegel на заседание кабинета министров США. Медиа требуют прекратить препятствовать работе свободной прессы.
Агентство Reuters сообщило, что ее репортеру, а также представителям издания HuffPost и немецкой газеты Der Tagesspiegel был запрещен доступ на заседание кабинета министров США под председательством Дональда Трампа, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Reuters - уже второе агентство из "большой тройки" медиагигантов, которое оказывается в немилости у Белого дома: ранее администрация Трампа прекратила выдавать аккредитацию сотрудникам Associated Press. Корреспондентам Bloomberg пока не препятствуют в профессиональной деятельности, однако они присоединились к обнародованному в среду совместному заявлению.
Журналисты требуют от Белого дома "прекратить мешать свободной независимой прессе освещать для общества деятельность правительства, что является первоочередным условием демократии".
Напомним
Администрация Трампа планирует самостоятельно отбирать СМИ для президентского пресс-пула вместо Ассоциации корреспондентов. Associated Press уже запретили доступ в Овальный кабинет и Air Force One.
Тем временем Associated Press обвиняет трех представителей администрации Трампа в нарушении свободы слова из-за блокирования доступа к президентским мероприятиям. Конфликт возник из-за отказа AP изменить название "Мексиканский залив" на "Американский залив".