На заседании министров Трампа Reuters и ряду других медиа запретили работу на заседании министров

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Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
26 февраля, 17:49 • 65633 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
26 февраля, 17:44 • 68206 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

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Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
26 февраля, 16:41 • 82619 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

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Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
26 февраля, 14:30 • 101503 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
26 февраля, 13:56 • 101987 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

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МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
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МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

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Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
26 февраля, 08:58 • 116485 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

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26 февраля, 07:55 • 115607 просмотра

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25 февраля, 23:13 • 114439 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 117852 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

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На заседании министров Трампа Reuters и ряду других медиа запретили работу на заседании министров

На заседании министров Трампа Reuters и ряду других медиа запретили работу на заседании министров

Киев  •  УНН

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Белый дом запретил доступ журналистам Reuters, HuffPost и Der Tagesspiegel на заседание кабинета министров США. Медиа требуют прекратить препятствовать работе свободной прессы.

Агентство Reuters сообщило, что ее репортеру, а также представителям издания HuffPost и немецкой газеты Der Tagesspiegel был запрещен доступ на заседание кабинета министров США под председательством Дональда Трампа, передает  УНН.

Детали

Отмечается, что Reuters - уже второе агентство из "большой тройки" медиагигантов, которое оказывается в немилости у Белого дома: ранее администрация Трампа прекратила выдавать аккредитацию сотрудникам Associated Press. Корреспондентам Bloomberg пока не препятствуют в профессиональной деятельности, однако они присоединились к обнародованному в среду совместному заявлению.

Журналисты требуют от Белого дома "прекратить мешать свободной независимой прессе освещать для общества деятельность правительства, что является первоочередным условием демократии". 

Напомним

Администрация Трампа планирует самостоятельно отбирать СМИ для президентского пресс-пула вместо Ассоциации корреспондентов. Associated Press уже запретили доступ в Овальный кабинет и Air Force One.

Тем временем Associated Press обвиняет трех представителей администрации Трампа в нарушении свободы слова из-за блокирования доступа к президентским мероприятиям. Конфликт возник из-за отказа AP изменить название "Мексиканский залив" на "Американский залив".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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