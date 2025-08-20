"Е-консул": українці за кордоном тепер можуть подавати документи онлайн для нотаріальних дій
Міністерство закордонних справ України запустило автоматизовану процедуру подачі документів для нотаріальних дій у всіх 120 дипломатичних установах за кордоном. Громадяни можуть подавати онлайн-заяви та завантажувати документи через систему "е-Консул", що спрощує отримання послуг.
Міністерство закордонних справ України повідомляє, що відсьогодні в усіх посольствах і консульствах України за кордоном запрацювала автоматизована процедура подачі документів для нотаріальних дій. Про це заявили в МЗС, пише УНН.
Деталі
Система впроваджувалася поетапно з 1 липня, а нині доступна у всіх 120 дипломатичних установах, які надають консульські послуги. Через електронний кабінет заявника в інформаційно-комунікаційній системі МЗС "е-Консул" громадяни можуть:
- подати онлайн-заяву на нотаріальну дію;
- завантажити зразки довіреностей та заяв;
- прикріпити необхідні документи.
Таким чином, українцям більше не потрібно витрачати час на особисте відвідування дипустанови для подачі паперів – достатньо лише короткого візиту для отримання готового документа.
За статистикою МЗС, від початку роботи перших двох етапів у липні та серпні послугою вже скористалися майже півтисячі громадян.
Міністр подякував команді МЗС, Програмі розвитку ООН в Україні та Міністерству юстиції за підтримку проєкту.
Нашим головним пріоритетом залишається захист прав українців за кордоном. Ми працюємо над тим, щоб консульські сервіси відповідали рівню сучасної та технологічної європейської держави
