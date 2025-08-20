"Е-консул": українці за кордоном тепер можуть подавати документи онлайн для нотаріальних дій

$41.360.10
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
20 серпня, 06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 11:23
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці
20 серпня, 07:31
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico
20 серпня, 07:40
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
20 серпня, 08:11
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
20 серпня, 08:52
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
09:18
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
12:11
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
20 серпня, 08:14
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Владислав Косіняк-Камиш
Масуд Пезешкіян
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білорусь
Святошинський район
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
09:18
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
20 серпня, 08:11
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Дія (сервіс)
Нафта

"Е-консул": українці за кордоном тепер можуть подавати документи онлайн для нотаріальних дій

Київ

 • 1396 перегляди

Міністерство закордонних справ України запустило автоматизовану процедуру подачі документів для нотаріальних дій у всіх 120 дипломатичних установах за кордоном. Громадяни можуть подавати онлайн-заяви та завантажувати документи через систему "е-Консул", що спрощує отримання послуг.

"Е-консул": українці за кордоном тепер можуть подавати документи онлайн для нотаріальних дій

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що відсьогодні в усіх посольствах і консульствах України за кордоном запрацювала автоматизована процедура подачі документів для нотаріальних дій. Про це заявили в МЗС, пише УНН.

Деталі

Система впроваджувалася поетапно з 1 липня, а нині доступна у всіх 120 дипломатичних установах, які надають консульські послуги. Через електронний кабінет заявника в інформаційно-комунікаційній системі МЗС "е-Консул" громадяни можуть:

  • подати онлайн-заяву на нотаріальну дію;
    • завантажити зразки довіреностей та заяв;
      • прикріпити необхідні документи.

        Таким чином, українцям більше не потрібно витрачати час на особисте відвідування дипустанови для подачі паперів – достатньо лише короткого візиту для отримання готового документа.

        За статистикою МЗС, від початку роботи перших двох етапів у липні та серпні послугою вже скористалися майже півтисячі громадян.

        Міністр подякував команді МЗС, Програмі розвитку ООН в Україні та Міністерству юстиції за підтримку проєкту.

        Нашим головним пріоритетом залишається захист прав українців за кордоном. Ми працюємо над тим, щоб консульські сервіси відповідали рівню сучасної та технологічної європейської держави

        - наголосив Андрій Сибіга.

        Знизити корупцію, підвищити довіру: Мінцифри готується впровадити сервіси "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд18.08.25, 14:10 • 2094 перегляди

        Степан Гафтко

        Новини Світу
Наші за кордоном
        Дія (сервіс)
        Андрій Сибіга
        Міністерство юстиції України
        Організація Об'єднаних Націй
        Україна