"Е-консул": українці за кордоном тепер можуть подавати документи онлайн для нотаріальних дій

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що відсьогодні в усіх посольствах і консульствах України за кордоном запрацювала автоматизована процедура подачі документів для нотаріальних дій. Про це заявили в МЗС, пише УНН.

Система впроваджувалася поетапно з 1 липня, а нині доступна у всіх 120 дипломатичних установах, які надають консульські послуги. Через електронний кабінет заявника в інформаційно-комунікаційній системі МЗС "е-Консул" громадяни можуть:

Таким чином, українцям більше не потрібно витрачати час на особисте відвідування дипустанови для подачі паперів – достатньо лише короткого візиту для отримання готового документа.

За статистикою МЗС, від початку роботи перших двох етапів у липні та серпні послугою вже скористалися майже півтисячі громадян.

Міністр подякував команді МЗС, Програмі розвитку ООН в Україні та Міністерству юстиції за підтримку проєкту.

Нашим головним пріоритетом залишається захист прав українців за кордоном. Ми працюємо над тим, щоб консульські сервіси відповідали рівню сучасної та технологічної європейської держави