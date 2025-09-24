OpenAI, Oracle и SoftBank планируют создать пять новых центров обработки данных для ИИ

OpenAI, Oracle и SoftBank во вторник объявили о планах создания пяти новых центров обработки данных для искусственного интеллекта в США в рамках своего амбициозного проекта Stargate, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В январе президент США Дональд Трамп пригласил руководителей ведущих технологических компаний запустить Stargate — инициативу частного сектора, в рамках которой планируется потратить до 500 миллиардов долларов на создание ИИ-инфраструктуры.

Искусственный интеллект является приоритетом для Трампа и технологических компаний, которые вкладывают миллиарды долларов в создание компьютеров, необходимых для этой технологии.

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, заявила во вторник об открытии трех новых площадок совместно с Oracle в округах Шакелфорд, штат Техас, Дона-Ана, штат Нью-Мексико, и еще одной, которая не разглашается, на Среднем Западе США. Еще два центра обработки данных будут построены в Лордстауне, штат Огайо, и округе Милам, штат Техас, компаниями OpenAI, японской SoftBank и дочерней компанией SoftBank.

Новые площадки, расширение площадки Oracle-OpenAI в Абилине, штат Техас, и текущие проекты с CoreWeave доведут общую мощность центров обработки данных Stargate почти до 7 гигаватт и привлекут более 400 миллиардов долларов инвестиций в течение следующих трех лет, сообщает OpenAI.

Проект стоимостью 500 миллиардов долларов должен был обеспечить общую мощность центров обработки данных объемом 10 гигаватт.

"ИИ сможет выполнить свое обещание только в том случае, если мы создадим вычислительные мощности для его поддержки", - заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Объявление, сделанное во вторник, которое, как ожидается, создаст 25 000 рабочих мест на площадках, последовало за заявлением Nvidia в понедельник об инвестировании до 100 миллиардов долларов в OpenAI и поставке чипов для центров обработки данных.

По словам источников, знакомых с ситуацией, OpenAI и партнеры планируют использовать заемное финансирование для лизинга чипов для проекта Stargate.

OpenAI и ее спонсор Microsoft входят в число технологических гигантов, вливающихся миллиарды долларов в центры обработки данных для поддержки таких сервисов искусственного интеллекта, как ChatGPT и Copilot.

Роль ИИ в таких важных секторах, как оборона, и стремление Китая догнать конкурентов сделали эту новую технологию главным приоритетом для Трампа, пишет издание.

