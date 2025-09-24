OpenAI, Oracle и SoftBank планируют создать пять новых центров обработки данных для ИИ

$41.380.13
48.730.31
ukenru
23 сентября, 19:19 • 16539 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 31888 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 27297 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 26358 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 52047 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 27281 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 63387 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 42558 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 39398 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 52191 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.7м/с
81%
755мм
Популярные новости
армия рф штурмует Плавни-Приморское-Степногорск, несмотря на значительные потери - DeepState23 сентября, 21:12 • 9282 просмотра
Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"23 сентября, 23:53 • 11527 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН01:25 • 10340 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto02:37 • 10823 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 5456 просмотра
публикации
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 4238 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 5712 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 52049 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 38931 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 55460 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Эдгарс Ринкевичс
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Франция
Швейцария
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 21683 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 82602 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 43479 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 58308 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 109999 просмотра
Актуальное
Хранитель
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
МиГ-31
SpaceX Starship

OpenAI, Oracle и SoftBank планируют создать пять новых центров обработки данных для ИИ

Киев • УНН

 • 120 просмотра

OpenAI, Oracle и SoftBank объявили о создании пяти новых центров обработки данных для искусственного интеллекта в США в рамках проекта Stargate. Проект предусматривает инвестиции более 400 миллиардов долларов в течение трех лет и создание 25 000 рабочих мест.

OpenAI, Oracle и SoftBank планируют создать пять новых центров обработки данных для ИИ

OpenAI, Oracle и SoftBank во вторник объявили о планах создания пяти новых центров обработки данных для искусственного интеллекта в США в рамках своего амбициозного проекта Stargate, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В январе президент США Дональд Трамп пригласил руководителей ведущих технологических компаний запустить Stargate — инициативу частного сектора, в рамках которой планируется потратить до 500 миллиардов долларов на создание ИИ-инфраструктуры.

Трамп анонсировал проект Stargate на $500 млрд для развития ИИ в США22.01.25, 04:41 • 112196 просмотров

Искусственный интеллект является приоритетом для Трампа и технологических компаний, которые вкладывают миллиарды долларов в создание компьютеров, необходимых для этой технологии.

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, заявила во вторник об открытии трех новых площадок совместно с Oracle в округах Шакелфорд, штат Техас, Дона-Ана, штат Нью-Мексико, и еще одной, которая не разглашается, на Среднем Западе США. Еще два центра обработки данных будут построены в Лордстауне, штат Огайо, и округе Милам, штат Техас, компаниями OpenAI, японской SoftBank и дочерней компанией SoftBank.

Новые площадки, расширение площадки Oracle-OpenAI в Абилине, штат Техас, и текущие проекты с CoreWeave доведут общую мощность центров обработки данных Stargate почти до 7 гигаватт и привлекут более 400 миллиардов долларов инвестиций в течение следующих трех лет, сообщает OpenAI.

Проект стоимостью 500 миллиардов долларов должен был обеспечить общую мощность центров обработки данных объемом 10 гигаватт.

"ИИ сможет выполнить свое обещание только в том случае, если мы создадим вычислительные мощности для его поддержки", - заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Объявление, сделанное во вторник, которое, как ожидается, создаст 25 000 рабочих мест на площадках, последовало за заявлением Nvidia в понедельник об инвестировании до 100 миллиардов долларов в OpenAI и поставке чипов для центров обработки данных.

По словам источников, знакомых с ситуацией, OpenAI и партнеры планируют использовать заемное финансирование для лизинга чипов для проекта Stargate.

OpenAI и ее спонсор Microsoft входят в число технологических гигантов, вливающихся миллиарды долларов в центры обработки данных для поддержки таких сервисов искусственного интеллекта, как ChatGPT и Copilot.

Роль ИИ в таких важных секторах, как оборона, и стремление Китая догнать конкурентов сделали эту новую технологию главным приоритетом для Трампа, пишет издание.

OpenAI создает собственный AI-чип, чтобы меньше зависеть от Nvidia05.09.25, 10:05 • 5312 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Нью-Мексико
Сэм Альтман
Огайо
OpenAI
Дональд Трамп
Техас
Китай
Соединённые Штаты
Майкрософт