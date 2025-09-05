OpenAI создает собственный AI-чип, чтобы меньше зависеть от Nvidia

Производитель ChatGPT планирует уже в следующем году представить собственный процессор для искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить стремительный рост спроса на свои ресурсы и снизить зависимость от Nvidia. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Компания OpenAI объявила о разработке своего чипа для работы с AI-моделями. Проект реализуется в сотрудничестве с американским гигантом Broadcom, а первые поставки ожидаются уже в 2026 году. Как сообщили осведомленные источники, соглашение предусматривает заказ на сумму около $10 млрд, что стало одним из крупнейших контрактов в сфере полупроводников.

Хотя Broadcom официально не раскрывает имена своих клиентов, инсайдеры подтверждают, что именно OpenAI стала четвертым крупным заказчиком AI-чипов компании. Генеральный директор Broadcom Хок Тан заявил, что новый контракт существенно повышает прогнозы роста и обеспечивает "немедленный и масштабный спрос".

Решение OpenAI следует стратегии Google, Amazon и Meta, которые уже создают собственные специализированные процессоры для оптимизации работы с AI. Новые чипы, получившие название XPU, должны составить конкуренцию традиционным GPU от Nvidia и AMD и занять все большую долю на рынке AI-инфраструктуры.

Стоит отметить, что OpenAI планирует использовать эти процессоры исключительно для внутренних нужд - прежде всего для обучения и запуска своих моделей, в частности последнего поколения GPT-5, спрос на которое уже резко увеличил нагрузку на инфраструктуру.

Недавно генеральный директор компании Сэм Альтман подчеркнул, что OpenAI намерена удвоить свои вычислительные мощности в течение пяти месяцев, чтобы соответствовать новым вызовам.

Тем временем Broadcom демонстрирует рекордные финансовые результаты: после обнародования отчета акции компании выросли еще на 4,5%. По словам аналитиков HSBC, ее бизнес по производству специализированных чипов может уже к 2026 году расти более быстрыми темпами, чем сегмент GPU у Nvidia.

В Financial Times отмечают, что несмотря на это, Nvidia все еще сохраняет лидирующие позиции на рынке AI-оборудования, оставаясь основным поставщиком для крупнейших технологических корпораций. Однако именно шаг OpenAI может стать первым сигналом масштабных изменений в балансе сил на рынке искусственного интеллекта.

