OpenAI створює власний AI-чип, щоб менше залежати від Nvidia

$41.350.02
48.200.03
ukenru
06:13 • 3710 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 19532 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 39529 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 33226 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 36273 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 38495 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 29620 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 24285 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 53126 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 42366 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
78%
755мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 295396 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 288913 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 280831 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 44118 перегляди
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo02:33 • 8872 перегляди
Публікації
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo06:13 • 3720 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 15537 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 42626 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 31480 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 53131 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сем Альтман
Джо Байден
Сергій Ребров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Пентагон
Азербайджан
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 17149 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 42626 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 18027 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 23550 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 25432 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Fox News
ChatGPT
С-300

OpenAI створює власний AI-чип, щоб менше залежати від Nvidia

Київ • УНН

 • 82 перегляди

OpenAI планує представити власний процесор для штучного інтелекту у 2026 році. Проєкт реалізується у співпраці з Broadcom для внутрішнього використання.

OpenAI створює власний AI-чип, щоб менше залежати від Nvidia

Виробник ChatGPT планує вже наступного року представити власний процесор для штучного інтелекту, аби задовольнити стрімке зростання попиту на свої ресурси та знизити залежність від Nvidia. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Компанія OpenAI оголосила про розробку свого чипа для роботи з AI-моделями. Проєкт реалізується у співпраці з американським гігантом Broadcom, а перші поставки очікуються вже у 2026 році. Як повідомили обізнані джерела, угода передбачає замовлення на суму близько $10 млрд, що стало одним із найбільших контрактів у сфері напівпровідників.

Хоча Broadcom офіційно не розкриває імена своїх клієнтів, інсайдери підтверджують, що саме OpenAI стала четвертим великим замовником AI-чипів компанії. Генеральний директор Broadcom Хок Тан заявив, що новий контракт суттєво підвищує прогнози зростання та забезпечує "негайний і масштабний попит".

OpenAI посилить захист ChatGPT для підлітків та людей у кризових станах02.09.25, 15:37 • 3597 переглядiв

Рішення OpenAI наслідує стратегію Google, Amazon та Meta, які вже створюють власні спеціалізовані процесори для оптимізації роботи з AI. Нові чипи, що отримали назву XPU, мають скласти конкуренцію традиційним GPU від Nvidia та AMD і зайняти все більшу частку на ринку AI-інфраструктури.

Варто зазначити, що OpenAI планує використовувати ці процесори виключно для внутрішніх потреб - передусім для навчання та запуску своїх моделей, зокрема останнього покоління GPT-5, попит на яке вже різко збільшив навантаження на інфраструктуру. 

Нещодавно генеральний директор компанії Сем Альтман підкреслив, що OpenAI має намір подвоїти свої обчислювальні потужності протягом п’яти місяців, щоб відповідати новим викликам.

Тим часом Broadcom демонструє рекордні фінансові результати: після оприлюднення звіту акції компанії зросли ще на 4,5%. За словами аналітиків HSBC, її бізнес із виробництва спеціалізованих чипів може вже до 2026 року рости швидшими темпами, ніж сегмент GPU у Nvidia.

У Financial Times зазначають, що незважаючи на це, Nvidia все ще зберігає провідні позиції на ринку AI-обладнання, залишаючись основним постачальником для найбільших технологічних корпорацій. Проте саме крок OpenAI може стати першим сигналом масштабних змін у балансі сил на ринку штучного інтелекту.

Microsoft запускає свої перші власні AI-моделі: залежність від OpenAI має бути зменшена29.08.25, 09:32 • 2638 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Amazon
Сем Альтман
OpenAI
ChatGPT
Financial Times
Microsoft
Google