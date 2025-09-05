OpenAI створює власний AI-чип, щоб менше залежати від Nvidia

Виробник ChatGPT планує вже наступного року представити власний процесор для штучного інтелекту, аби задовольнити стрімке зростання попиту на свої ресурси та знизити залежність від Nvidia. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Компанія OpenAI оголосила про розробку свого чипа для роботи з AI-моделями. Проєкт реалізується у співпраці з американським гігантом Broadcom, а перші поставки очікуються вже у 2026 році. Як повідомили обізнані джерела, угода передбачає замовлення на суму близько $10 млрд, що стало одним із найбільших контрактів у сфері напівпровідників.

Хоча Broadcom офіційно не розкриває імена своїх клієнтів, інсайдери підтверджують, що саме OpenAI стала четвертим великим замовником AI-чипів компанії. Генеральний директор Broadcom Хок Тан заявив, що новий контракт суттєво підвищує прогнози зростання та забезпечує "негайний і масштабний попит".

Рішення OpenAI наслідує стратегію Google, Amazon та Meta, які вже створюють власні спеціалізовані процесори для оптимізації роботи з AI. Нові чипи, що отримали назву XPU, мають скласти конкуренцію традиційним GPU від Nvidia та AMD і зайняти все більшу частку на ринку AI-інфраструктури.

Варто зазначити, що OpenAI планує використовувати ці процесори виключно для внутрішніх потреб - передусім для навчання та запуску своїх моделей, зокрема останнього покоління GPT-5, попит на яке вже різко збільшив навантаження на інфраструктуру.

Нещодавно генеральний директор компанії Сем Альтман підкреслив, що OpenAI має намір подвоїти свої обчислювальні потужності протягом п’яти місяців, щоб відповідати новим викликам.

Тим часом Broadcom демонструє рекордні фінансові результати: після оприлюднення звіту акції компанії зросли ще на 4,5%. За словами аналітиків HSBC, її бізнес із виробництва спеціалізованих чипів може вже до 2026 року рости швидшими темпами, ніж сегмент GPU у Nvidia.

У Financial Times зазначають, що незважаючи на це, Nvidia все ще зберігає провідні позиції на ринку AI-обладнання, залишаючись основним постачальником для найбільших технологічних корпорацій. Проте саме крок OpenAI може стати першим сигналом масштабних змін у балансі сил на ринку штучного інтелекту.

