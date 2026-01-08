Изуродовал лицо пациентки во время подтяжки бровей и операции на носу: в Киеве сообщили о подозрении пластическому хирургу
Киев • УНН
В Киеве 34-летнему пластическому хирургу сообщено о подозрении из-за повреждения лицевого нерва 39-летней пациентки во время операции. Женщина заплатила 7200 евро за броулифтинг и ринопластику, в результате чего получила нарушение мимики левой половины лица.
В Киеве пластический хирург изуродовал лицо 39-летней женщины - повредил лицевой нерв. Как сообщили в столичной прокуратуре, хирургу сообщено о подозрении, передает УНН.
34-летнему пластическому хирургу, основателю одной из частных клиник, сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для пациентки
Подробности
Установлено, что 39-летней женщине изуродовали лицо во время пластической операции по броулифтингу (подтяжке бровей) и ринопластике (операции на носу), которую ей провели в апреле 2023 года. За операции женщина заплатила 7200 евро.
Во время операции пластический хирург повредил пациентке височную ветвь левого лицевого нерва, что привело к снижению чувствительности и нарушению мимики левой половины лица у пациентки.
Действия пластического хирурга квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины, как ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного.
Санкция ч. 1 ст. 140 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или лишением свободы на два года.
