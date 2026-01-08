Изуродовал лицо пациентки во время подтяжки бровей и операции на носу: в Киеве сообщили о подозрении пластическому хирургу

$42.720.15
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 5892 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 10534 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 8944 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 9512 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 9384 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 15430 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 12406 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 47328 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 37440 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
Франция вместе с партнерами готовит план действий на случай захвата Гренландии США8 января, 07:04 • 5280 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс8 января, 07:54 • 28841 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 27344 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo09:50 • 28135 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo12:02 • 11800 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 10537 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 62631 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 67439 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 70582 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 109731 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Белошицкий
Николас Мадуро
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Ровненская область
Запорожская область
Львовская область
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 27396 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 35369 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 60508 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 79775 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 121307 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Фокс Ньюс

Изуродовал лицо пациентки во время подтяжки бровей и операции на носу: в Киеве сообщили о подозрении пластическому хирургу

Киев • УНН

 • 2822 просмотра

В Киеве 34-летнему пластическому хирургу сообщено о подозрении из-за повреждения лицевого нерва 39-летней пациентки во время операции. Женщина заплатила 7200 евро за броулифтинг и ринопластику, в результате чего получила нарушение мимики левой половины лица.

Изуродовал лицо пациентки во время подтяжки бровей и операции на носу: в Киеве сообщили о подозрении пластическому хирургу

В Киеве пластический хирург изуродовал лицо 39-летней женщины - повредил лицевой нерв. Как сообщили в столичной прокуратуре, хирургу сообщено о подозрении, передает УНН.

34-летнему пластическому хирургу, основателю одной из частных клиник, сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для пациентки

- говорится в сообщении.

Подробности

Установлено, что 39-летней женщине изуродовали лицо во время пластической операции по броулифтингу (подтяжке бровей) и ринопластике (операции на носу), которую ей провели в апреле 2023 года. За операции женщина заплатила 7200 евро.

Во время операции пластический хирург повредил пациентке височную ветвь левого лицевого нерва, что привело к снижению чувствительности и нарушению мимики левой половины лица у пациентки.

Действия пластического хирурга квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины, как ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного.

Санкция ч. 1 ст. 140 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или лишением свободы на два года.

В Киеве пациентка умерла во время пластической операции, хирургу сообщили о подозрении04.11.25, 11:03 • 13003 просмотра

Алла Киосак

ЗдоровьеКриминал и ЧП
Киев